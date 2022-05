4GAMECHANGERS Festival holt George Clooney am 30. Juni nach Wien

ProSiebenSat.1 PULS 4 und der ORF präsentieren das 4GAMECHANGERS Festival – „Focused Edition“ von 28. - 30. Juni 2022. Jetzt Tickets sichern unter 4gamechangers.io.

Wien (OTS) - „The Power of Cooperation“: Von 28. bis 30. Juni präsentiert sich das 4GAMECHANGERS Festival 2022 – „Focused Edition“ endlich wieder auf der großen Bühne: In den PULS 24-Studios und erstmals seit 2019 an Tag 3 wieder live aus der Wiener MARX HALLE – mit 4.000 Besucher:innen vor Ort.

Das 4GAMECHANGERS Festival bietet Trending Topics und Zukunftsthemen mit Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals der UN. Wien wird zum Dreh- und Angelpunkt der internationalen Digital- und Medienszene und bringt Top-Speaker, Entscheider:innen und die Gamechanger von morgen zusammen an einen Ort. Und das mit noch mehr „Power of Cooperation“ als je zuvor: Der ORF fungiert gemeinsam mit der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe als neuer Co-Veranstalter von 4GAMECHANGERS. Ein Meilenstein der österreichischen Mediengeschichte.

Gemeinsam holen zwei der größten Medienhäuser Österreichs Oscar-Preisträger und Menschenrechte-Aktivist George Clooney live nach Wien

„Herzlichen Dank an das 4GAMECHANGERS Team für die Einladung zu eurem Festival in Wien“, George Clooney.

Er ist mehrfach preisgekrönter Schauspieler, der vor allem für seinen Einsatz für Menschenrechte und seine Engagements im Entertainmentbereich bekannt ist Er wurde bereits mit zwei Academy Awards, fünf Golden Globes sowie dem Cecil B. DeMille Award, vier SAG Awards, einem BAFTA Award, zwei Critics’ Choice Awards, einem Emmy und vier National Board of Review Awards ausgezeichnet. Am 30. Juni beehrt George Clooney das 4GAMECHANGERS Festival in der Marx Halle in Wien.

LIVE on Stage spricht er am internationalen Digitalfestival. Für sein Engagement hat Clooney 2007 bereits den Peace Summit Award im Rahmen der Friedens-Nobelpreis Verleihung erhalten, sowie 2010 den Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award.

Im August 2016 hat George Clooney mit seiner Frau Amal die Clooney Stiftung gegründet, um für Gerechtigkeit durch Rechenschaftspflicht für Menschenrechtsverletzungen zu kämpfen.

GAMECHANGERS Studio am 28. und 29. Juni: An den ersten beiden Tagen steht ein virtuelles Festival LIVE aus den PULS 24-Studios am Programm – übertragen im TV, via Livestream und in der ZAPPN App.

3-Tages-Programm im Überblick:

4PIONEERS (28. Juni 2022): Am 4PIONEERS Day dreht sich alles um den Wirtschafts- und Innovationsstandort Österreich, die aufstrebende Startup-Szene und Unicorns, die mittlerweile zu internationalen Big Playern wurden. Die Zuseher:innen erwarten spannende Diskussionen zur „Zukunft des Geldes“, „Digitaler Humanismus“ und wie man aus Krisen gestärkt hervorgeht. Es sprechen der Top-Investor Hansi Hansmann, Anna Kastner vom Milliarden-schweren Unicorn GoStudent, Eva Czernohorsky (Wirtschaftsagentur), Guido Baltes (Institut für Strategische Innovation und Technologiemanagement), Margit Schratzenstaller-Altzinger (WIFO), Werner Gruber (Physiker), Marie Ringler (Ashoka Europe), Uli Grabenwarter (Equity Investment Fonds), Christoph Boschan (Wiener Börse) und viele mehr. Den Höhepunkt bildet das Finale des deutschen SevenVentures Pitch Days, das erstmals international in Wien ausgetragen wird und laut Forbes Magazine zu den wichtigsten Startup-Wettbewerben weltweit zählt.

Live Acts: Florence Arman, Isaak Guderian

4FUTURE (29. Juni 2022): Am 4FUTURE Day stehen die next generation, die Gamechanger der Zukunft und jene, die es noch werden möchten, im Rampenlicht. Der Schwerpunkt liegt auch an diesem Tag auf den 17 SDGs – von Klimaschutz und Umwelt über Bildung bis hin zu Gesundheit. Die Seher:innen erwarten Panels über Ernährungstrends und Konsumverhalten, Digitalisierung der Bildung sowie die Herausforderungen des heimischen Gesundheitssystems. Zu Gast sind unter anderem die Vorsitzende der Bildungsinitiative „BildungGrenzenlos“ Heidi Schrodt, Sinnfluencerin Alexandra Russ, Esther Wojcicki (Journalistin), Michel Fornasier (Bionicman), Influencer Venicraft, Harald Katzmaier (FAS research) sowie Sepp Schellhorn (Gastronom & Unternehmer), Erich Fenninger (Volkshilfe) und Silvia Hofbauer (Arbeiterkammer). Abschließend wird am 4FUTURE Day der Austrian Influencer Marketing Award AIMA verliehen, moderiert von Influencerin Karin Teigl aka constantly_k.

Live Acts: Esther Graf, NESS,

Endlich zurück auf der großen Bühne: Der 4GAMECHANGERS DAY am 30. Juni aus der MARX HALLE

Erwartet werden bei spannenden Keynotes, Panels und Live-Performances, rund 4.000 Gäste vor Ort sowie viele tausende Zuseher:innen im TV und Livestream. Neben George Clooney werden tolle Live-Acts und weitere rund 100 Speaker begrüßt. Darunter u.a.: Brittany Kaiser (Co-Founder Own Your Data Foundation; Cambridge Analytica Whistleblower), Esther Wojcicki (Journalistin), Astrophysiker Gernot Grömer, Jody Williams (Friedensnobelpreisträgerin, Lehrerin und Menschenrechtsaktivistin), Satjiv Chahil (Silicon Valley Pionier), Max Katz (Politiker & Influencer), Journalistin Anita Zielina von der City University New York, Künstler Leon Löwentraut sowie Philosoph Richard David Precht. Musikalische Unterhaltung bieten Top-Acts wie Jan Delay & die Delaydies feat. DJ Mad, Tom Neuwirth aka Conchita Wurst und Lisa Pac.

"The Power of Cooperation". Ganz nach dem diesjährigen Motto "The Power of Cooperation" wird der Fokus einmal mehr auf die Zusammenarbeit auf allen Ebenen gesetzt. Dies wird nicht zuletzt durch die erstmalige Zusammenarbeit von 4GAMECHANGERS mit dem ORF als Co-Veranstalter unterstrichen. Das Spiel lässt sich nur gemeinsam verändern, dafür braucht es starke Partner und ebensolche sind auch heuer wieder mit dabei:

Gemeinsam heißen 4GAMECHANGERS und der ORF Google, Magenta, Nespresso und Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.

Viele weitere Top-Speaker und Live-Acts werden ab jetzt laufend auf der Website bekannt gegeben.

Das 4GAMECHANGERS Festival 2022 – „Focused Edition“ vom 28. bis 30. Juni LIVE auf PULS 24 und im ORF, via Livestream auf 4gamechangers.io, in der ZAPPN App und vor Ort in der MARX HALLE in Wien

