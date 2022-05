Fotos des 37. ordentlichen Landesparteitages der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) - Am 20. Mai 2022 fand in der Wiener Steffl-Arena in Kagran der 37. ordentliche Landesparteitag der Wiener Volkspartei statt. Im Zuge dessen wurde der bereits designierte Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer von 376 Delegierten mit stabilen und geschlossenen 94,21% zum Landesparteiobmann gewählt.

Anbei der Link zur Fotogalerie, alle Credits: Rainer Eckharter/ÖVP Wien.

https://www.picdrop.com/rge-photo/s5GxBPTHtW

