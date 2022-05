Nehammer: „Karl Mahrer ist ein Garant für erfolgreiche ÖVP-Stadtpolitik“

Sachslehner: „Karl Mahrer und seinem Team ist die volle Unterstützung der Wiener ÖVP-Funktionäre sicher“

Wien (OTS) - „Karl Mahrer ist ein Garant für eine erfolgreiche ÖVP-Stadtpolitik. Die hohe Zustimmung der Delegierten am heutigen Landesparteitag der Wiener Volkspartei zeigt, dass Karl Mahrer höchstes Vertrauen genießt. Ich gratuliere dem neugewählten Landesparteiobmann sowie seinen Stellvertreterinnen und Stellvertreter herzlichst zur Wahl. Mit erfahrener und ruhiger Hand wird er die Geschicke der Landespartei leiten und stets zum Wohle der Wienerinnen und Wiener handeln. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, betont Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Karl Nehammer anlässlich des Landesparteitages der Wiener Volkspartei.



„Verlässlichkeit, Sicherheit und eine konstruktive Oppositionspolitik sind Karl Mahrer wichtige Anliegen. Genau das ist es, was Wien jetzt und in Zukunft braucht. Ich gratuliere Karl Mahrer sowie seinen Stellvertreterinnen und Stellvertretern zur Wahl und wünsche alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben. Das heutige Wahlergebnis zeigt, dass Karl Mahrer und seinem Team die volle Unterstützung der Funktionärinnen und Funktionäre der Wiener Volkspartei sicher ist“, so die Generalsekretärin der Volkspartei, Laura Sachslehner, abschließend.

