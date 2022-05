37. ordentlicher Landesparteitag der Wiener Volkspartei: Karl Mahrer mit 94,21% zum Landesparteiobmann gewählt

Neues Team der Wiener Volkspartei – neues Logo, klare Themen – Volkspartei bei den Menschen.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Entscheidende Zeiten für Wien“ fand heute der 37. ordentliche Landesparteitag der Wiener Volkspartei statt. Unter Beisein von über 1.500 Gästen und Delegierten wurden Karl Mahrer und sein Team in der Steffl-Arena in der Wiener Donaustadt offiziell gewählt.

Große Zustimmung für neues Team der Volkspartei Wien

Von 376 Delegierten wurde Stadtrat Karl Mahrer heute mit einem soliden und geschlossenen Wahlergebnis von 94,21% zum Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei gekürt. „Vielen Dank für das große Vertrauen. Nun gilt es, mit voller Kraft und Geschlossenheit als Wiener Volkspartei für die Menschen in Wien zu arbeiten“, so der frisch gewählte Landesparteiobmann Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.

Themen für Wien – Aufwertung der Grätzl – Lebensqualität schaffen

Mit dem über Monate erarbeiteten Leitantrag wurden am Landesparteitag der politische Fokus und die Zukunftsthemen der Wiener Volkspartei für die nächsten Jahre definiert. Die sechs Themenbereiche des Leitantrags wurden im Zuge eines Think-Tanks mit sämtlichen Funktionären der Wiener Volkspartei erarbeitet. Auf die Bereiche Sicherheit, Bildung, Lebensqualität, leistbares Wohnen und Leben, Arbeit und Wirtschaft sowie für unser Zusammenleben als Gesellschaft wird die Wiener Volkspartei in den nächsten Jahren das politische Augenmerk richten. „Wie der Name Volkspartei schon sagt, wollen wir für die Menschen in Wien arbeiten, damit sich unsere Stadt dynamisch und zukunftsfit entwickeln kann“, so Mahrer.

SPÖ lebt soziale Werte nicht und ist in Wien längst abgehoben

„Die Wiener SPÖ hat die Menschen längst aus den Augen verloren, sie stellt in ihrem kleinteilig strukturierten Zentralismus das Rathaus in den Mittelpunkt. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt“, so Mahrer. Die SPÖ Wien lebe auch das Gebot, bei Missständen und Problemen der Stadt „wegzuschauen“ anstatt sie zu lösen. Die Wiener Volkspartei wird auch in Zukunft als stärkste Oppositionspartei neben der Kontrollaufgabe auch konstruktive Vorschläge für Wien einbringen. Es brauche nun konkrete Konzepte und Ideen für die Menschen in Wien – hier möchte die Wiener Volkspartei aktiv mitgestalten. „Wir stellen die einzige vernünftige bürgerliche Alternative neben dem Linksblock aus neos, Grünen und SPÖ dar und haben uns vorgenommen, der Abgehobenheit der Wiener Stadtregierung ein Ende zu bereiten“, so Mahrer.

6 Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt

Gewählt wurden im Zuge des Landesparteitags außerdem 6 Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landesparteiobmanns Karl Mahrer. So ergänzen der 22-jährige VP-Bildungssprecher Harald Zierfuß, Integrationssprecherin Caroline Hungerländer sowie Planungs-und Verkehrssprecherin Elisabeth Olischar Mahrers Team. Auch Standortanwalt Alexander Biach, die Volkspartei-Ikone und Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec sowie Margarete Kriz-Zwittkovits als starke Frau in der Wirtschaft stehen dem Landesobmann künftig als Stellvertreter zur Seite. „Das Ziel war es, die Wiener Volkspartei mit einem Team von 22-81 Jahren inhaltlich sowie personell möglichst breit aufzustellen, um optimal für die Wienerinnen und Wiener arbeiten zu können“, so Mahrer weiter.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung-Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/