„TogetherWeCoeur“ überzeugt mit zukunftsweisendem Fundraising-Konzept

Schüler:innen der Sacré-Coeur-Schulen begeistern das Publikum

Wien (OTS) - Rund 500 Besucher:innen genossen gestern einen unvergesslichen Konzertabend im Wiener Stephansdom. Erstmals präsentierten Schüler:innen und Pädagog:innen von drei Sacre-Coeur-Schulen gemeinsam ihre großartigen Talente und Begabungen.

Der Wiener Stephansdom war gestern am Abend Kulisse für ein einzigartiges musikalisches Erlebnis: Erstmals in der Geschichte der drei Sacré-Coeur-Schulstandorte Wien, Wien Währung und Pressbaum wurden die beeindruckenden musikalischen Talente und Begabungen der Schüler:innen und Pädagog:innen in einem gemeinsamen Konzert vor einem breiten Publikum gezeigt.

Der Abend hatte zahlreiche musikalische aber auch emotionale Highlights zu bieten: So begeisterten die Geschwister Kai und Rey Gergov, beide Schüler am Sacré Coeur Wien, das Publikum mit ihrer Virtuosität an Geige und Cello. Der neu gegründete DomKinderChor mit Kindern aller drei Sacré-Coeur-Standorte bewies unter der Leitung von Bernhard Jaretz, dass auch unter den jüngsten Mitgliedern der Schulgemeinschaft vielversprechende musikalische Talente zu finden sind. Prof. Roman Sadnik präsentierte sein gesangliches Talent, alleine und im Duett mit dem Schüler Gianluca Metzeltin. Den krönenden Abschluss sowie eine mitreißende Publikumseinlage lieferte der Chor des Gymnasiums Sacré Coeur Pressbaum – die 75 stimmgewaltigen Schüler:innen tanzten gemeinsam mit den Konzertbesucher:innen in die Nacht.

Verein TogetherWeCoeur feiert Fundraising-Erfolg

Veranstaltet wurde das Konzert für die Sacré-Coeur-Schulen vom neu gegründeten Förderverein TogetherWeCoeur, der die Bildungseinrichtungen in Zukunft nach dem Vorbild internationaler Alumni-Netzwerke mit einem innovativen Fundraising-Konzept bei ihrer Bildungsarbeit finanziell unterstützen und bei nachhaltigen Projekten begleiten wird.

Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl, 1. Obfrau des Vereins TogetherWeCoeur: „Der Verein bietet seinen Mitgliedern und Förder:innen ein abwechlsungsreiches Programm an, darunter auch immer wieder Fundraising-Events nach internationalem Vorbild, die nicht nur das Profil der Sacré-Coeur-Schulen als global orientierte Bildungseinrichtungen schärfen, sondern auch die besonderen Begabungen und Talente der Schüler:innen und Pädagog:innen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Mit den Einnahmen dieser Veranstaltungen und den Spendengeldern unserer Freund:innen und Förder:innen werden wir in Zukunft unterschiedliche Projekte an allen drei Schulstandorten unterstützen.“

Romana Beikircher-Roch, 2. Obfrau des Vereins TogetherWeCoeur und Organisatorin des Events: „TogetherWeCoeur ist ein gemeinnütziger Verein und die Vereinsarbeit erfolgt ehrenamtlich. Der gesamte Reinerlös aus unserer Vereinstätigkeit kommt den Sacré-Coeur-Schulen zugute. Mit den Einnahmen aus dem gestrigen Konzert unterstützen wir den Ankauf eines mobilen Physiksaals für das Sacré-Coeur am Rennweg.“

Wirtschaft unterstützt Konzert für die Sacré-Coeur-Schulen

Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl: „Fundraising-Konzepte sind immer auf eine möglichst großzügige Unterstützung von engagierten Unternehmer:innen und privaten Förder:innen angewiesen. Daher freuen wir uns auch sehr darüber, dass wir bereits bei unserer ersten öffentlichen Veranstaltung so großartige Partner:innen an unserer Seite hatten. Ich möchte mich bei Errol Reichel von Blitzblank sowie den Wiener Seifen, dem Weingut Mayer am Pfarrplatz, dem Biohof Adamah und der Eventagentur Kunst und Kultur sehr herzlich für ihre Unterstützung bedanken.“

TogetherWeCoeur – Verein der Freund:innen und Förder:innen der Sacré-Coeur-Schulen

Der gemeinnützige Verein TogetherWeCoeur will die Sacré-Coeur-Schulen der Erzdiözese Wien auf ihrem erfolgreichen Weg in die Zukunft begleiten und unterstützen sowie die gemeinsamen Interessen und die Freundschaft unter den Mitgliedern fördern. So soll für die Schüler:innen ein optimales Lernumfeld geschaffen werden, damit diese ihre Talente und Begabungen gezielt entwickeln können und nachhaltig von einer zukunftsorientierten Ausbildung profitieren. Im Rahmen der Vereinstätigkeit übernimmt TogetherWeCoeur gesellschaftspolitische Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen von Kindern und Jugendlichen, vertritt die Werte der christlichen Schulkultur und achtet auf besondere Wertschätzung allen Menschen gegenüber.

Weiterführende Informationen finden sich auf www.togetherwecoeur.at.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Wolfbauer-Schinnerl

Obfrau TogetherWeCoeur

Mail: ews @ togetherwecoeur.at

Mobil: 0676/6357399