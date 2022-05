„Sport am Sonntag“ mit Jaissle-Interview und Jakob Pöltl im Gespräch

Am 22. Mai um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 22. Mai 2022 um 18.00 Uhr in ORF mit folgenden Themen:

Fußball: Die Rekordsaison von Matthias Jaissle

Nach dem Titelgewinn: der Erfolgstrainer von Salzburg im Interview.

Basketball: Superstar Jakob Pöltl im Gespräch

Der Wiener über seine erfolgreichste Saison in der NBA, ungewöhnliche Trainingsmethoden und seine mögliche Rückkehr ins Nationalteam.

Eishockey: Hat Österreich ein neues Wunderteam?

Vom 2:1-Sensationssieg über Tschechien bis hin zum völlig überraschenden Punktgewinn gegen die USA – alles über den Erfolg bei der WM.

