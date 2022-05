Rendezvous mit 128 Künstler*innen in der Landesgalerie Niederösterreich - Adolf Frohner an der Angewandten

Neue Ausstellungen auf der Kunstmeile Krems

Die Vielfalt und Tiefe der Landessammlungen Niederösterreich bieten einen enormen Fundus. Viele Werke von musealer Qualität, insbesondere aus dem Bereich ‚Kunst nach 1960‘, wurden noch nie öffentlich gezeigt. Diese wollen wir einer breiten Öffentlichkeit auf kurzweilige Weise zugänglich machen Kuratorinnen Gerda Ridler und Alexandra Schantl 1/2

Wir zeigen Adolf Frohner in seiner Rolle als Professor und stellen ihm wichtige künstlerische Positionen seiner Kolleg*innen gegenüber. Eine Fotodokumentation gibt Einblick in die Atmosphäre der Zeit. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Rolle der Frau. So hat etwa Helga Philipp, als Assistentin an der Angewandten Impuls gebend gewirkt und sich sehr für die Studierenden engagiert Kuratorinnen Elisabeth Voggeneder und Brigitte Borchhardt-Birbaumer 2/2

Krems (OTS) - Am Freitag, den 20.05.2022 eröffnet die Gruppenausstellung „Frohner universitär. Die Lehre an der Angewandten“ im Forum Frohner in Krems-Stein. Am Sonntag, den 22.05.2022 wird die große Sammlungspräsentation „Rendezvous mit der Sammlung. Kunst von 1960 bis heute“ in der Landesgalerie Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner offiziell eröffnet. Für die Besucher*innen wird den ganzen Tag ein facettenreiches Programm bei freiem Eintritt geboten.

Rendezvous mit 128 Künstler*innen in der Landesgalerie Niederösterreich

Als Beitrag zu „100 Jahre Niederösterreich“ zeigt die Landesgalerie Niederösterreich „Rendezvous mit der Sammlung. Kunst von 1960 bis heute“. Die Schau präsentiert hochkarätige Kunstschätze der Landessammlung. Die Exponate reichen von großformatigen Gemälden über skulpturale Arbeiten und Videos bis zur textilen Kunst. Vieles davon wurde bislang noch nie ausgestellt. Inszeniert werden die 166 Kunstwerke in großzügig ausgelegten inhaltlichen und stilistischen Gruppierungen über drei Stockwerke auf rund 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche.

Unter den 128 ausgewählten Künstler*innen finden sich prominente Vertreter*innen, aber auch künstlerische Positionen, die es noch zu entdecken gilt. Ona B., Renate Bertlmann, Max Boehme, Gelitin, Bruno Gironcoli, Jakob Lena Knebl, Brigitte Kowanz, Franziska Maderthaner, Hermann Nitsch, Florentina Pakosta, Arnulf Rainer, Eva Schlegel, Deborah Sengl, Daniel Spoerri, Erwin Wurm, Leo Zogmayer u. v. m. sind in der Ausstellung vertreten. Die Schau fasst die Werke in thematischen Gruppierungen zusammen, die das diskursive Potenzial zeitgenössischer Kunst aufzeigen. Den Besucher*innen eröffnet sich dabei ein spannender Rundgang durch die österreichische Kunstgeschichte. „ Die Vielfalt und Tiefe der Landessammlungen Niederösterreich bieten einen enormen Fundus. Viele Werke von musealer Qualität, insbesondere aus dem Bereich ‚Kunst nach 1960‘, wurden noch nie öffentlich gezeigt. Diese wollen wir einer breiten Öffentlichkeit auf kurzweilige Weise zugänglich machen “, betonen die Kuratorinnen Gerda Ridler und Alexandra Schantl.

Die Landesgalerie Niederösterreich zeichnet sich durch ihre einzigartige Architektur aus. Damit das dynamische Raumgefühl auch im Inneren spürbar wird, wurde die Ausstellungsarchitektur neu gestaltet: Auf jeder Etage sind große und offene Ausstellungsbereiche entstanden, die ein harmonisches Zusammenspiel von Architektur und musealer Installation gewährleisten.

Adolf Frohner und seine Zeit als Lehrender

„Frohner universitär. Die Lehre an der Angewandten“ setzt sich mit prägenden Persönlichkeiten der Generation 1930 auseinander, die zeitgleich mit dem Künstler Adolf Frohner an der Hochschule für angewandte Kunst tätig waren: Hans Hollein, Maria Lassnig, Oswald Oberhuber, Helga Phillip oder Peter Weibel. Die Ausstellung stellt einen Dialog zwischen Schlüsselwerken der Protagonist*innen dieser Ära her. Sie geht damit auf Spurensuche nach dem anhaltenden Wirkkreis jener Generation, die einen erweiterten Kunstbegriff in die Lehre einbrachte.

Den Anstoß für Frohners Lehrpraxis gab das Werk „Die törichten Jungfrauen“, das bei der Biennale in Venedig 1970 ausgestellt wurde und in der Schau wieder zu sehen ist. „ Wir zeigen Adolf Frohner in seiner Rolle als Professor und stellen ihm wichtige künstlerische Positionen seiner Kolleg*innen gegenüber. Eine Fotodokumentation gibt Einblick in die Atmosphäre der Zeit. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Rolle der Frau. So hat etwa Helga Philipp, als Assistentin an der Angewandten Impuls gebend gewirkt und sich sehr für die Studierenden engagiert “, so die Kuratorinnen Elisabeth Voggeneder und Brigitte Borchhardt-Birbaumer.

RENDEZVOUS MIT DER SAMMLUNG

KUNST VON 1960 BIS HEUTE

21.05.2022–05.02.2023

LANDESGALERIE NIEDERÖSTERREICH, Etagen 1, 2 & 3

Museumsplatz 1, 3500 Krems an der Donau



Eröffnungstag: SO 22.05.2022, 10.00–18.00 Uhr, Eintritt frei

Offizielle Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: 11.00 Uhr

FROHNER UNIVERSITÄR

DIE LEHRE AN DER ANGEWANDTEN

21.05.–02.10.2022

FORUM FROHNER

Minoritenplatz 4, 3500 Krems-Stein

Eröffnung: FR 20.05.2022, 19.00 Uhr, Eintritt frei

