Das youngCaritas LaufWunder: Kinder und Jugendliche im Einsatz für Menschen in Not

Rund 100 Schulen in ganz Österreich sind dieses Jahr Teil des LaufWunders - Mitmachen noch bis Ende Oktober möglich.

Wien (OTS) - Wenn die Schüler*innen der OVS Christian Bucher Gasse heute aufstehen, führt sie ihr Weg nicht wie üblich in ihre Klassenräume, sondern an den Sportplatz des SC Columbia Floridsdorf. Die mehr als 400 Schüler*innen laufen an diesem Freitag im Rahmen des LaufWunders der youngCaritas Wien für den guten Zweck. Mit ihrem Einsatz helfen sie direkt Menschen in Not. Unterstützt und angefeuert werden sie vor Ort von Alex Bodmann, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien. Bodmann: „Die gute Nachricht in diesen fordernen Zeiten: Es gibt eine große Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit gerade auch bei Kindern und Jugendlichen – das ist sensationell. Es freut uns sehr, dass im 15. Jahr des youngCaritas Laufwunders Schülerinnen und Schüler aus rund 100 Schulen in ganz Österreich die Laufschuhe für die gute Sache schnüren. Gerade die Hilfe angesichts der enormen Teuerungen und aufgrund des Ukrainekrieges braucht einen langen Atem. Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon und vielleicht der längste Hilfsmarathon den Österreich und Europa nach dem zweiten Weltkrieg laufen muss. Wie schön, dass allein beim youngCaritas Laufwunder in Wien und Niederösterreich mehr als 9.000 Kinder und Jugendliche mitlaufen, um möglichst viel Hilfe möglich zu machen.“

Das youngCaritas LaufWunder ist Österreichs größter Kinder- und Jugendbenefizlauf. Viele tausend Kinder und Jugendliche von Bregenz bis Eisenstadt zeigen mit ihrer Teilnahme jedes Jahr wieder, dass ihnen soziale Ungerechtigkeit nicht egal ist. Ermöglicht wird das youngCaritas LaufWunder mit finanzieller Unterstützung der Erste Bank und Sparkasse, die seit vielen Jahren die Arbeit der youngCaritas fördert.

So wird der Lauf zum „LaufWunder“

Konkret funktioniert das LaufWunder so: Die Kinder und Jugendlichen suchen sich Sponsor*innen – zum Beispiel Eltern, Nachbar*innen oder Onkeln und Tanten – die für jede Runde ein paar Euro spenden. Je mehr Runden gelaufen werden, desto mehr Hilfe gibt es für Menschen in Not. Zentral ist dabei: Nicht der Wettkampf zählt, sondern der gemeinsame Einsatz für die gute Sache.

„Alle laufen gemeinsam, alle feuern sich gegenseitig an – egal ob supersportliche Schüler*innen oder Schüler*innen mit Beeinträchtigung. So kann auch in kleinem Rahmen viel bewegt werden. Zu sehen was am Ende alles erreicht wird - sportlich, solidarisch und finanziell - ist jedes Mal wieder großartig.“, so Kirsi Madersbacher, Leiterin der youngCaritas Tirol.

Hilfe für die Ukraine

Die Läufer*innen entscheiden selbst, welchen Projekten der Erlös zugutekommt. Vorab besucht die youngCaritas die Schule und gibt Einblicke in die Caritas Arbeit. Konkret kann dieses Jahr unter anderem für Bildungsprojekte im In- und Ausland, die Sozialberatung für Familien in Österreich oder auch für die humanitäre Hilfe in der Ukraine gelaufen werden.

Ein Großteil der Spendengelder wurde bis jetzt der der Ukraine gewidmet. „Die Welle der Solidarität unter Kindern und Jugendlichen ist überwältigend. Sie wollen helfen, sie wollen etwas Sinnvolles beitragen. Durch die Teilnahme am LaufWunder können sie das tun, die Hilfe kommt direkt bei den Menschen in der Ukraine an.“, sagt Gregor Jakob-Feiks, Leiter des Bereichs Involvierung der Caritas Österreich.

Anmeldung ist offen

Bis Ende Oktober ist die Teilnahme am LaufWunder noch möglich. Gelaufen werden kann am eigenen Sportplatz, in einem Park, im Turnsaal oder um einen Häuserblock. Mehr Informationen unter www.youngcaritas.at/aktionen/laufwunder.

