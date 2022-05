FP-Schuster: Top-Jugendticket auf 50 Euro reduzieren

Mobilität der Jugendlichen darf nicht eingeschränkt werden

St. Pölten (OTS) - Die Verbilligung des Top-Jugendtickets im Verkehrsverbund Ost-Region, forderte heute die freiheitliche Jugendsprecherin LAbg. Vesna Schuster aus Niederösterreich. „Das Top-Ticket ist erst dann ‚top‘, wenn es deutlich weniger kostet. 50 Euro sind genug“, betonte Schuster, die die derzeitig dafür verlangten 79 Euro für überzogen hält.

Durch das Top-Jugendticket werde den Jugendlichen ermöglicht, alle öffentliche Verkehrsmittel (Verbundlinien) in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, an allen Tagen während der Schulzeit und in den Ferien beliebig zu nutzen. „Besonders jetzt, wo nach Corona das gesellschaftliche Leben wieder stattfinden kann, die Teuerung das Leben aber beinahe unleistbar macht, braucht es auch für die Familien und unsere Jugend eine spürbare Entlastung“, betonte Schuster.

Durch eine Ermäßigung auf 50 Euro für das kommende Schuljahr würden die Kosten für viele Familien und Jugendliche reduziert und ein weiteres Anreizsystem für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel geschaffen werden, so Schuster. „Das Top-Jugendticket soll daher ab dem nächsten Gültigkeitszeitraum (1. September bis 15. September des Folgejahres) vergünstigt angeboten werden“, forderte Schuster.

