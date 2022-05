AK Pressegespräch am 23. Mai: Weiterbildung für ArbeitnehmerInnen – investieren die Unternehmen genug?

Aktuelle Studie: Finanzierung von Erwachsenen- und Weiterbildung

Wien (OTS) - Manche Branchen in Österreich klagen regelmäßig über Fachkräftemangel. Aber investieren die Unternehmen genug in die Weiterbildung ihrer Beschäftigten? Ist der chronische Fachkräftemangel nicht hausgemacht? Antworten liefert eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Höhere Studien über die Finanzierung von Erwachsenen- und Weiterbildung in Österreich und in ausgewählten Vergleichsländern. Um die Ergebnisse der Untersuchung und die Forderungen der Arbeiterkammer zur Finanzierung der Weiterbildung geht es beim Pressegespräch.

Pressegespräch mit

Ilkim Erdost, AK Wien, Bereichsleiterin Bildung

Stefan Vogtenhuber, Studienautor, Institut für Höhere Studien

Montag, 23. Mai 2022, 10:00 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Es wird auf die geltenden Covid-19-Bestimmungen verwiesen. Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

http://www.arbeiterkammer.at/weiterbildung mitverfolgen. Fragen

richten Sie bitte via E-Mail an peter.mitterhuber @ akwien.at.

Wir würden uns freuen, eine/n VertreterIn Ihrer Redaktion beim Pressegespräch oder im Livestream begrüßen zu dürfen.

