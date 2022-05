Lehrlingsparlament 2022: Teilnehmer:innen aus ganz Österreich diskutieren über Lehrlingsausbildung

Lehrlingsparlament findet am 24. Mai 2022 im Parlament in der Hofburg statt

Wien (PK) - Auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka findet am 24. Mai 2022 ein Lehrlingsparlament mit Teilnehmer:innen aus ganz Österreich im Parlament in der Hofburg statt. Lehrlinge aus verschiedenen Unternehmen, Organisationen und Berufsschulen übernehmen dabei die Rolle von Abgeordneten zum Nationalrat und erfahren authentisch, wie Politik funktioniert.

Gegenstand der Debatte wird ein fiktiver Gesetzesantrag zur Lehrlingsausbildung sein, der sich jedoch eng an den realen Gesetzgebungsprozess anlehnt. Nach der Begrüßung teilen sich die Lehrlinge in vier verschiedene Klubs, wählen ihre Ausschussvertreter:innen und beginnen mit der Arbeit an der Gesetzesvorlage zur Lehrlingsausbildung. Dabei stehen ihnen Themenexpert:innen der Wirtschaftskammer Österreich sowie einer Berufsschule für inhaltliche Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus werden die Lehrlinge von den Abgeordneten Andreas Minnich (ÖVP), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Peter Schmiedlechner (FPÖ), Süleymann Zorba (Grüne) sowie Katharina Werner (NEOS) mit Rat und Tipps aus der Praxis unterstützt.

Nach den abschließenden Klub- und Ausschusssitzungen diskutieren die Teilnehmenden am 24. Mai 2022 ab 15.00 Uhr die Gesetzesvorlage im Plenarsaal. Am Ende der Veranstaltung überreichen die Lehrlinge zudem den anwesenden Politiker:innen ihre Positionspapiere zum Lehrlingsausbildungsgesetz.

Die Plenardebatte des Lehrlingsparlaments wird per Livestream übertragen und ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.parlament.gv.at/MEDIA/

Weitere Informationen zum Lehrlingsparlament stehen unter www.reininsparlament.at zur Verfügung. Darüber hinaus umfasst das parlamentarische Bildungsangebot für diese Zielgruppe ein eigenes Lehrlingsforum mit vierstündigen Workshops rund um Politik und Gesetzgebung, eigene Lehrlingsführungen sowie eine eigene Lehrlingswebsite: www.lehrlingsforum.parlament.at. Lehrlingsgruppen haben seit einem Jahr zudem die Möglichkeit, an einem Online-Workshop des Lehrlingsforums teilzunehmen. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl