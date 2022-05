Grüne Energie aus der Landwirtschaft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 28. Mai 2022 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Innerhalb des ORF MUTTER ERDE-Schwerpunkts „Bye, Bye CO2“ ist „Land und Leute“ der grünen Energie aus der Landwirtschaft auf der Spur. Gülle oder anderes organisches Material, eine Biogasanlage und schon kann CO2 neutraler Strom erzeugt werden. Landwirte, wie Norbert Hummel aus Niederösterreich, setzen seit Jahren auf diese saubere Stromgewinnung zur Eigenversorgung und leiten die nicht benötigte Energie ins Stromnetz. Derzeit werden aber nur etwa 0,2 Prozent des Stroms in Biogasanlagen erzeugt. Er sieht in der gegenwärtigen Diskussion um das „Grüne Gas“ die Chance für ein langfristiges Umdenken in der Gesellschaft. Bei Landwirt Franz Aigner in Scheibbs, im Mostviertel, sehen wir uns den Betrieb seiner Hackschnitzelanlage an, durch die das Krankenhaus und das Seniorenheim mitversorgt werden.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 28. Mai

*Käsemachen als Erlebnis

Wie Käse, Butter, Joghurt und Co. gemacht werden, zeigen die Brüder Christian und Heinrich Kröll in ihrer Erlebnis Sennerei im Zillertal in Tirol. Auf 6000 m² verglaster Fläche können Kinder und Erwachsene bei der Produktion von Heumilch und anderen Milchprodukten dabei sein.

*Mini-Ponys zum Anfassen

Am Urlaubs-Bauernhof der Familie Wild in der Steiermark, ist das Leben ein Ponyhof. Mini- Shetlandponys, nicht viel größer als ein Hund, laden zum Bestaunen, Pflegen und Reiten ein. Sie werden dort auch gezüchtet.

*Schäden für die Landwirtschaft

Seit 75 Jahren ist die Österreichische Hagelversicherung ein wichtiger Partner für landwirtschaftliche Betriebe. „Land und Leute“ hat sich angesehen, wie sich die Herausforderungen im Schadensbereich für Landwirte auch durch den Klimawandel verändert haben.

*AMA Genussfestival ist zurück

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause startete das AMA Genussfestival wieder durch. In Wien gab es eine Vielfalt an regionalen Produkten zu verkosten.

