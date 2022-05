BMW bringt das schnellste Serienfahrzeug der BMW Group ins Rennen: Der neue BMW M4 CSL.

Der neue BMW M4 CSL verbindet traditionelle Rennsport-Leidenschaft mit innovativer Technologie und sorgt damit für ein unnachahmliches Performance-Erlebnis.

Salzburg (OTS) - Stärker, schneller, leichter: Das auf 1.000 Stück weltweit limitiere Sondermodell von BMW M begeistert mit herausragender Stärke und Innovationskraft. In beeindruckenden 3,7 Sekunden beschleunigt der neue BMW M4 CSL aus dem Stand auf 100km/h – auf Erprobungsfahrten erzielte das Modell die beste jemals für ein Serienfahrzeug der BMW Group ermittelte Rundenzeit auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings! Vor allem im Konstruktionsprinzip aber auch im Design und in der Ausstattung zeigt sich der typische Rennsport-Charakter mit sportlichen Akzenten bei der Lackierung und einem umfassenden Leichtbaukonzept. Das stärkste jemals für die Straße zugelassene Modell der BMW M3 und BMW M4 Reihe wird ab Juli 2022 exklusiv in Deutschland gefertigt. Liebhaber der Marke müssen jedoch schnell sein: In Österreich werden sechs Stück der exklusiven Edition zum Verkauf stehen!

