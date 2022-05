AREALIS gewinnt IMMY in Gold

Die AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH gewinnt den renommierten IMMY-Preis und zählt damit zu den besten Verwaltern Wiens

Wien (OTS) - Die AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH, die drittgrößte private Hausverwaltung des Landes, hat am 17. Mai den begehrten IMMY-Preis des Jahres 2021 der Wirtschaftskammer Wien erhalten. Der IMMY ist die renommierteste Auszeichnung für Wiener Bauträger, Makler und Verwalter im Bereich Wohnimmobilien.

Die Geschäftsführung der AREALIS, Peter Kranz und Christoph Roiser, hat den Preis entgegengenommen: „Wir sind sehr stolz, diese Auszeichnung nun in Händen halten zu können. Der IMMY zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und unsere Services bei unseren Kundinnen und Kunden gut ankommen. Ein großer Dank gilt natürlich unserem Team, gemeinsam haben wir diesen Erfolg durch harte Arbeit möglich gemacht. Unsere Strategie einer 360° Hausverwaltung, die das komplette Dienstleistungspaket rund um Immobilien anbietet, werden wir auch weiterhin vorantreiben. Unseren Anspruch, die ‚Gute Seele des Hauses‘ zu sein, werden wir dabei auch in Zukunft verfolgen und konsequent an Innovationen und Verbesserungen für unsere Kundinnen und Kunden arbeiten.“

Über AREALIS

Die AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH ist ein Tochterunternehmen der Erste Group Immorent GmbH und der WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group. Die AREALIS wurde im Jahr 2006 gegründet und ist heute die drittgrößte private Hausverwaltung in Österreich.

Bei AREALIS arbeitet ein junges und jung gebliebenes Team von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die AREALIS verbindet Tradition mit Innovation und bietet das komplette Dienstleistungspaket rund um Immobilien – im Sinne einer 360° Hausverwaltung und steht seinen Kundinnen und Kunden als zuverlässiger Partner zur Seite. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf hohe Qualität und guten Service und setzt mit der AREALIS Akademie Maßstäbe in Sachen Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter.

AREALIS garantiert Erfahrung und Know-how im Umgang mit nationalen und internationalen Eigentümern durch langjährige Zusammenarbeit mit namhaften, institutionellen Investoren. Dafür stehen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Wien, Linz und Graz zur Verfügung.

AREALIS: Die Gute Seele des Hauses

Mehr Informationen finden Sie unter: www.arealis.at

Rückfragen & Kontakt:

Michael Penz

Telefon: 0664 5321724

E-Mail: penz @ gp-ddws.com