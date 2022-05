Das Frühlingsfest Hayivky (Гаївки) und der Tag der Vyshyvanky (Вишиванки) in der Ukrainischen Samstagsschule in Wien

„Unser Vorhaben - allen ukrainischen Kindern ein wenig Freunde zu schenken und den vertriebenen Kindern aus der Ukraine bei der Integration in die neue Gesellschaft zu helfen“, so

Wien/Graz/Innsbruk/Salzbutg (OTS) - Am Samstag, 21. Mai, um 12 Uhr lädt die ukrainische Samstagsschule in Wien gemeinsam mit der Ukrainischen Jugendgesellschaft in Österreich (TUMA) alle Schülerinnen und Schüler, die ihre Schule samstags und sonntags besuchen, sowie deren Eltern ein, am Frühlingsfest Hayivky teilzunehmen!

Hayivky – Frühjahrstreffen – ist ein großes ukrainisches Frühlingsfest, dessen Traditionen seit Generationen weitergegeben werden. Es ist ein Volksschatz, den die Ukrainer bis heute aufbewahren und liebevoll pflegen.

„Kinder sind unsere Zukunft!“, sagt Viktoria Kettner, geschäftsführende Obfrau des Ukrainischen Iwan-Franko Zentrums für Kultur und Bildung, das der Schulträger der Ukrainischen Samstagsschule ist.



Seit dem Kriegsbeginn ermöglicht die Samstagsschule mehr als 600 vertriebenen Kinder aus der Ukraine die nahtlose Fortführung der allgemeinen Schulbildung nach ukrainischem Recht. Der kostenlose Unterricht beinhaltet sämtliche Fächer der allgemeinbildenden Schule.

