FPÖ – Schnedlitz zu Kopftuchverbot im Kindergarten: „ÖVP fällt bei eigenen Gesetzen im Liegen um“

Wien (OTS) - Wie die ÖVP zu ihren eigenen Gesetzen stehe, könne man nun in der Causa „Kopftuchverbot im Kindergarten“ gut erkennen. Das Kopftuch stehe eindeutig für die Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt, wo der politische Islam Fuß gefasst habe. „Das Wort eines ÖVP-Politikers ist ganz einfach nichts wert, genauso wenig, wie ein schwarzer Handschlag oder eine schwarze Unterschrift. Immer mehr ÖVP-Landeshauptleute fordern nämlich den Fall des Kopftuchverbots im Kindergarten – ein Gesetz, das sie selbst beschlossen haben“, so heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Diesen Umfaller kann man als Andienerei an die Parallelgesellschaften des politischen Islam sehen. Keine andere ‚Religionsform‘ behandelt Frauen derart schäbig und mit Verachtung. Das dürfte Nehammer und Co. allerdings komplett egal sein, sonst kann man sich das Verhalten seiner Partei nicht erklären. Das Kopftuchverbot an Kindergärten und Schulen dient den Mädchen und Frauen mehr als jedes Gendersternchen oder Binnen-I und steht als Beitrag für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern“, hob Schnedlitz hervor.

