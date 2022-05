Produktwarnung: Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum - BPA-Free Chew Toy

Wien (OTS) - Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) vor dem Produkt „Mushroom Teether Toys for Newborn Babies, Toddlers, Infants, Relieve Sore Gum - BPA-Free Chew Toy“ wegen Erstickungsgefahr in Zusammenhang mit einem Todesfall eines Kleinkindes. Das Produkt wird unter anderem online über Amazon, eBay, Joom und Wish unter den folgenden Produktidentifikationsnummern verkauft: B09H2RH1QT B09JWL234H B09H2SBX.

Diese Warnung besagt nicht, dass das Risiko für die menschliche Gesundheit der Ware vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist. Die AGES ersucht Verbraucherinnen und Verbraucher, vorhandene betroffene Produkte keinesfalls bei Babys und Kleinkindern zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen bzw. in der Verkaufsstelle zu reklamieren. Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz setzt erforderlichenfalls weitere Maßnahmen.

