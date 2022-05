AVISO: Kostenlose Verteilung des Buches „Das große Bildwörterbuch „Österreichisches Deutsch – Ukrainisch“ am 21.05 um 9:40 Uhr

Die MedienvertreterInnen sind herzlich willkommen. Ukrainischen Samstagschule, Samstag, den 21.05 um 9:40 -10:40, 1010 Wien, Beethovenplatz 1

Wien (OTS) - Wir freuen uns die MedienvertreterInnen, am Samstag, den 21.05.2022 um 9:40 zur ersten Verteilungsaktion des Buches „Das große Bildwörterbuch Österreichisches Deutsch – Ukrainisch“ in der Ukrainischen Samstagschule begrüßen zu dürfen. Bei der Aktion wird das Buch mit unserem Kooperationspartner an ukrainische Flüchtlingskinder verteilt. Im Zuge der Veranstaltung wird auch eine kleine Pressekonferenz stattfinden.

Projektpartner:

APA-COMM, CARITAS, DIE PRESSE, Association of European Journalists (AEJ)

und Neue Heimat Zeitung (Yeni Vatan Gazetesi)

Von den 1000 Stück der kostenlosen ersten Auflage der Bücher werden an diesem Tag ca. 350 Exemplare von „Das große Bildwörterbuch „Österreichisches Deutsch – Ukrainisch“ an ukrainische Flüchtlingskinder verteilt. Die Aktion findet in der Ukrainischen Samstagschule am Beethovenplatz 1, 1010 Wien (Offiziell: Akademisches Gymnasium) statt.

Bei der Verteilungsaktion werden die Kinder in der Pause den Schulhof betreten und mit den LehrerInnen und DirektorenInnen die Bücher von uns als Geschenk überreicht bekommen. Die erste Auflage wurde vom Neue Welt Verlag herausgegeben und finanziert. Als Neue Welt Verlag werden wir 1000 Stück kostenlos( Nur. 1.Auflage) an ukrainische Flüchtlinge an verschieden Orten bzw. per Post verteilen. Wir wollen damit unsere soziale und gesellschaftliche Unterstützung durch unsere Funktion als Verlag umsetzen. Wir danken herzlich unseren geschätzten Kooperationspartnern bei der Verwirklichung dieser Idee, die auch bei der Verteilung und Verbreitung große Hilfe leisten und geleistet haben.

Zeit: Samstag der 21.05 um 9:40 -10:40

Ort: Ukrainischen Samstagschule

Adresse: Beethovenplatz 1, 1010 Wien (Offiziell: Akademisches Gymnasium)

Neue Welt Verlag in Wien

