10. Jubiläum der Langen Nacht der Forschung am 20. Mai – BMBWF lädt zu „Forschung im Zentrum“ an zwei Standorten in der Wiener Innenstadt

Österreichische Forschungsinstitutionen präsentieren ihre Projekte – Bühnenprogramm mit Science Slam und Science Busters

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Forschung im Zentrum“ veranstaltet das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) am 20. Mai von 17 bis 23 Uhr an zwei Standorten in der Wiener Innenstadt ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Forschungsevent für die ganze Familie: In der Aula der Wissenschaften (Wollzeile 27A, 1010 Wien) – unter dem Motto: „Welt der Wissenschaften“! – und am Maria-Theresien-Platz (Burgring 5, 1010 Wien) – unter dem Motto:

„Forschung erleben!“ – werden die Besucherinnen und Besucher zum Zuschauen, Mitmachen und Staunen eingeladen. Sie bekommen bei freiem Eintritt die Möglichkeit, heimischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über die Schulter zu schauen, Experimente selbst durchzuführen und die spannende österreichische Forschungswelt hautnah zu erleben!

„Die Lange Nacht der Forschung ist eine hervorragende Gelegenheit, einen Einblick in die Wissenschaft zu bekommen. Wir laden Sie herzlich dazu ein, Forschung in dieser Nacht hautnah zu erleben. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auszutauschen und besuchen Sie die vielen Forschungsstationen! Veranstaltungen wie die Lange Nacht der Forschung haben eine große Bedeutung bei der Bekämpfung von Wissenschaftsskepsis. In dieser Nacht richten wir einmal mehr das Scheinwerferlicht auf die großen Errungenschaften der Forschung und die aktuellen Forschungsfelder. So zeigen wir jung und alt, wie wissenschaftliche Fakten entstehen und holen die Prozesse dahinter vor den Vorhang“, so Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

So präsentieren unter anderem die Geologische Bundesanstalt und die Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG), das IST Austria, die Universität Wien, die TU Wien, die Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw), die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und Boehringer Ingelheim sowie zahlreiche weitere forschende Institutionen ihre innovativen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten.

Bühnenprogramm mit Science Slam und Auftritt der Science Busters

Das Bühnenprogramm in der Aula der Wissenschaften bietet den Gästen mehrere Highlights: Ab 17:30 Uhr beleuchten im Jesuitensaal Forscherinnen und Forscher mit ihren Vorträgen aktuelle Themen wie z.B. die Erforschung von Naturgefahren und die Anwendung von Forschung für jedes Alter. Danach findet um 20:00 Uhr ein Science-Slam statt - junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen in kurzer Zeit pointiert und unterhaltsam ihr Forschungsgebiet dar, das Publikum wählt anschließend live den Slam-Champion. Den Abschluss des abwechslungsreichen Programms bildet ein Auftritt der Science Busters um 21:30 Uhr: das Duo Martin Moder und Elisabeth Oberzaucher wird mit seinem humorvollen Wissenschaftskabarett für großen Lacherfolg sorgen! Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten werden ab 17:00 Uhr in der Aula der Wissenschaften kostenlose Zähltickets für die Bühnenprogrammpunkte Science Slam und Science Busters ausgegeben – solange der Vorrat reicht.

Programminfos im Detail finden Sie auf der Website www.langenachtderforschung.at.

Die Lange Nacht der Forschung ist der größte heimische Event für Wissenschaftskommunikation, bei dem Forscherinnen und Forscher ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die bundesweite Begleitung des Veranstaltungsprogramms der Langen Nacht der Forschung 2022 wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) finanziert. Die Programmkoordination in den Regionen wird von den österreichischen Bundesländern getragen. Die Lange Nacht der Forschung findet alle zwei Jahre statt und feiert am Freitag, den 20. Mai 2022, ihr zehnjähriges Jubiläum.

