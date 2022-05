NFBrands.X - Österreichs erste Full-Service Web3- und Metaverse-Agentur gegründet

Ex-Factor Partner Matthias Lechner und sein Team positionieren künftig Marken auf der Blockchain und in virtuellen Welten

Innsbruck (OTS) - „Mit Web3 und Metaverse hat ein neues digitales Zeitalter begonnen. Daraus ergeben sich unzählige Chancen, die wir gemeinsam mit neuen und etablierten Brands nutzen wollen“, erklärt NFBrands.X Gründer und Geschäftsführer Matthias Lechner anlässlich der Bekanntgabe seiner neuen Agentur mit Hauptsitz in Innsbruck. „Jeden Tag entstehen neue Projekte und Unternehmen im Web3, die aktuelle Herausforderungen mit neuen Technologien - wie zum Beispiel NFTs - zu lösen versuchen. Gleichzeitig wird der Vorsprung der ‘first movers’ im Metaverse immer größer. Die Zeit für den Einstieg in das Web3 ist jetzt. Heute wird der Grundstein für die Positionierung im Metaverse gelegt - der Grundstein für Non Fungible Brands.“

Von Anfang als strategische und unternehmerische Partner mit dabei sind Christoph Sitar (Mediasquad), Marco Neher (kynik), Kevin Riedl (Wavect), Matthias Pristach (StokeSix), Arnold Malfertheiner (teamblau), Alexander Dresen (ACC) sowie Gerhard Günther & Hannes Harborth (Digitalsunray). „Auf dieser Grundlage werden wir an unseren Standorten in Innsbruck, Wien und Bozen agieren. Außerdem arbeiten wir bereits an unserem Digital-Office im Metaverse. Auch dort werden wir künftig Kundinnen und Partner empfangen sowie Workshops und Veranstaltungen durchführen", so Lechner.

Web3 als Chance für Unternehmen, Menschen und Organisationen

„Durch die rasanten Entwicklungen im Web3 ergeben sich Unternehmen, Organisationen und Menschen eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten. Um diese für unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu nutzen, haben wir die erste Agentur Österreichs gründen, die sich voll auf die Themen Web3 und Metaverse konzentriert. Auf der Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Beratung, Kreation, Everything Web und Vermarktung, machen wir uns nun mit NFBrands.X und unseren sechs Geschäftsfeldern - Consulting, Education, Building, NFT, Development und Marketing - auf in neue Welten."

Unterstützt wird das Team von NFBrands.X dabei durch das Advisory Board, dem unter anderem Ali Mahlodji (FutureOne), Bjoern Ognibeni (XRLab) und David Neuhaus (SocialHub) angehören.



#schift2web3 - Launch-Event am 23. Mai in Innsbruck

Unter dem Motto „Ein neues Zeitalter beginnt" findet am 23. Mai ab 18:30 Uhr die Launch-Party der NFBrands.X im CIRCLE in Innsbruck statt. Auf dem Programm stehen spannende Einblick in neue Welten mit realen Web3-Use-Cases, Austausch mit Menschen, die sich für das Metaverse begeistern und natürlich die Vorstellung des Teams rund um NFBrands.X Gründer Matthias Lechner.



Anmeldung: shift2web3.xyz

Mehr zu NFBrands.X nfbrands.xyz

Rückfragen & Kontakt:

Marco Neher (Comm + Strategy)

marco.neher @ nfbrands.xyz

+43 664 9982134