PlantaCorp's Eigenmarke ActiNovo liefert Gesundheit mit dem Versprechen von Qualität

Schnelle, hochwertige Umsetzung der Produkte "Made in Germany"

Flüssige liposomale Vitamine, Mineralien und Pflanzenstoffe im Online-Shop erhältlich

Die Nahrungsergänzungsmittel von PlantaCorp haben eine hohe Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit

ActiNovo ist die Tochtergesellschaft und Eigenmarke des erfolgreichen Startups PlantaCorp, das mit einer zum Patent angemeldeten Technologie hochwertige flüssige liposomale Nahrungsergänzungsmittel mit verschiedenen Wirkstoffen herstellt. Die Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoff-Formulierungen "Made in Germany" sind gefragt - nicht zuletzt, weil das Gesundheitsbewusstsein in Deutschland und weltweit im Zuge der Pandemie gestiegen ist. Allein von 2019 bis 2021 verdoppelt sich der Umsatz von ActiNovo. PlantaCorp und ActiNovo gehen davon aus, dass sich dieses Wachstum fortsetzen wird, weil die Bekanntheit von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln zunimmt, zum Beispiel durch ihre Websites und YouTube-Kanäle.

Liposomales Vitamin C erfreut sich großer Beliebtheit

Die meisten der ActiNovo-Flüssigformulierungen, die in 250-Milliliter-Flaschen angeboten werden, sind natürlich, vegan, ohne Geschmacksverstärker und Zucker. Sie werden exklusiv von der PlantaCorp GmbH in Hamburg produziert und umweltfreundlich in Glasflaschen abgefüllt. Besonders beliebt ist ihr liposomales Vitamin C. Es wirkt im menschlichen Körper als Antioxidans und unterstützt so die Immunabwehr, das Nervensystem, den Energiestoffwechsel, reduziert Müdigkeit und erhöht die Eisenaufnahme. "Besonders beliebt ist Vitamin C in den kalten Monaten, der Allergiezeit und in der Corona-Zeit, wenn das Immunsystem durch körperlichen oder seelischen Stress besonders beansprucht wird", erklärt Diana Neto, Director of Business Development von ActiNovo. "Unsere Kunden, zu denen auch Ärzte und Heilpraktiker gehören, setzen Vitamin C und Zink erfolgreich zur Stärkung nach einer Corona-Infektion oder nach einer Krebsbehandlung ein."

Ärzte verzeichnen bessere Wirkung durch Liposomen

Neben Allgemeinmedizinern empfehlen zum Beispiel Orthopäden ihren Patienten liposomale Hyaluronsäure. Das wasserbindende Molekül unterstützt die Strukturen des Bindegewebes, der Gelenkflüssigkeit und der Haut und hat entzündungshemmende Eigenschaften. Besonders häufig kommt es in Knorpelgewebe, Bandscheiben und Gelenken vor. Hyaluronsäure kann nicht nur mobiler machen, sondern soll auch einen Anti-Aging-Effekt haben.

Die Ärzte berichten den Mitarbeitern von ActiNovo, dass sie einen großen Unterschied in der Wirkung von liposomalen Produkten im Vergleich zu herkömmlichen Tabletten oder Pulvern feststellen. Das liegt an der höheren Bioverfügbarkeit der liposomalen Formulierungen. Da der Wirkstoff zunächst den Mund und den Magen passieren muss, wird eine nicht liposomale Substanz oft beschädigt und nicht effizient absorbiert. Ist der Wirkstoff jedoch in einem Liposom eingeschlossen, gelangt er fast unbeschadet in den Darm, wo er sehr gut aufgenommen werden kann, um dann ohne Verluste in den Blutkreislauf zu gelangen. Die liposomale Verkapselung erhöht auch die Absorption von fettlöslichen Nährstoffen wie Vitamin D oder Curcumin, die sonst durch herkömmliche Ergänzungsformen nur schwer aufgenommen werden können.

So haben wissenschaftliche Studien an menschlichen Probanden gezeigt, dass der Anteil des Vitamin C, der nach der Einnahme tatsächlich absorbiert wird und in den Blutkreislauf gelangt, mit dem liposomalen Vitamin C von ActiNovo zwölfmal höher ist als bei herkömmlicher Verabreichung. Zudem verbleiben die Nährstoffe deutlich länger im Körper.

"Made in Germany" überzeugt international

Geschäftskunden wie Ärzte, Händler und andere B2C-Kunden kommen aus 80 Ländern wie Italien, Rumänien, Tschechien und sogar China. "Gerade außerhalb des deutschsprachigen Raums wird die Produktion in Deutschland als Qualitätsmerkmal gesehen. Auch international ist es wichtig, dass die Produkte wissenschaftlich geprüft und hergestellt werden", erklärt Saskia Fritsch, Director of Marketing von ActiNovo. "Außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Produkte mit Frucht- oder Vanillegeschmack beliebt. Das ist ein kultureller Unterschied - in Deutschland bevorzugen die Kunden die reinen Produkte ohne Süßstoffe und Zusatzstoffe."

Unter den rund 80.000 Einzelkunden, die direkt über die Website www.actinovo.com bestellen, sind alle Altersgruppen und Geschlechter vertreten - von sportbegeisterten über gesundheitsorientierte Menschen bis hin zu Ernährungsexperten.

ActiNovo bleibt der Qualität treu

Ganz gleich, welche Vorlieben regional vorherrschen, der Hersteller PlantaCorp garantiert stets naturbasierte Inhaltsstoffe mit hoher Qualität und Wirkung dank moderner Technologie. Der Online-Händler ActiNovo sagt auch, dass die Herstellungsprozesse besonders schnell und unkompliziert sind. "Obwohl ActiNovo unser Schwesterunternehmen ist, behandeln wir sie genauso wie jeden anderen Kunden. Hohe Qualität und schnelle Entwicklung ist ein Versprechen für alle", erklärt Christine Acker, ActiNovos Kundenbetreuerin von PlantaCorp.

Wenn zum Beispiel die Experten von ActiNovo aus ihren Marktanalysen eine neue Produktidee entwickeln, dauert die Umsetzung bei PlantaCorp nur maximal zwei Monate, bis das fertige Produkt im Shop erhältlich ist. Im Vergleich zu den marktüblichen zwei bis drei Monaten allein für die Produktion.

Wünscht ein großer B2B-Kunde eine andere Geschmacksrichtung oder einen anderen Wirkstoff, kann auch dies schnell umgesetzt werden. "Aber ActiNovo bleibt sich treu und liefert konstant hohe Qualität. Wenn wir nicht völlig überzeugt sind, dass ein Pflanzenstoff oder ein Vitamin im liposomalen Getränk wirksam ist, verkaufen wir es nicht", sagt Neto.

Eine optimistische Zukunft

PlantaCorp ist als Hersteller einzigartig auf dem Nischenmarkt der liposomalen Nahrungsergänzungsmittel - in Bezug auf Technologie, Qualität und Erfahrung. Die anderen Kunden von PlantaCorp werden nicht als Konkurrenten, sondern als Mitstreiter für die gleiche Sache gesehen. "Unsere Mission ist es, die Wirkung von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln bekannter zu machen", sagt Fritsch. "Vitamine und Mineralstoffe in Form von Pillen und Pulvern haben immer noch einen höheren Bekanntheitsgrad und Umsatz, obwohl sie eine geringere Bioverfügbarkeit haben. Das wollen wir ändern." In Europa stellen die Experten von ActiNovo bereits eine größere Bekanntheit von liposomalen Ergänzungsmitteln fest. In Ländern wie China ist dies noch ganz neu, aber das Interesse ist vorhanden. ActiNovo blickt daher optimistisch in die Zukunft.

Über PlantaCorp

PlantaCorp ist ein ISO 22000- und GMP-zertifizierter deutscher Hersteller von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. Unsere einzigartige, fortschrittliche Technologie zur Verkapselung von Vitalstoffen versorgt unsere Kunden mit hoch-effektiven, maximal absorbierbaren liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln. PlantaCorp unterstützt seine Geschäftspartner bei der Eroberung des globalen Marktes sowohl mit unserer Auftragsherstellung als auch mit unseren White-Labelling-Services. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft, indem wir eine neue Sichtweise auf Nahrungsergänzungsmittel schaffen. Unser Ziel ist es, unsere moderne und innovative liposomale Technologie für jeden zugänglich zu machen.

