Der Freitag in ORF III: „Der Österreichische Film“ mit „Zimmer mit Frühstück“ und „Fever“

Außerdem: Leona König in „Kultur Heute“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 20. Mai 2022, stehen im ORF-III-Hauptabend zwei österreichische Filme auf dem Programm:

„Zimmer mit Frühstück“ und anschließend „Fever“. Davor ist „Goldene Note“-Initiatorin Leona König in „Kultur Heute“ zu Gast.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) begrüßt Peter Fässlacher anlässlich der „Goldenen Note 2022“ auch Leona König zum Interview. Die Gala ist am Samstag, dem 21. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen, 3sat zeigt eine 90-minütige Fassung der Sendung am 28. Mai um 21.55 Uhr.

ORF III Kultur und Information zeigt im Hauptabend „Zimmer mit Frühstück“ (20.15 Uhr) mit Senta Berger in der Rolle der Elisabeth. Nachdem die Mittfünfzigerin vom ihrem Mann verlassen wurde, steht die vom Luxus verwöhnte Elisabeth zum ersten Mal vor Geldsorgen. Ihre Lösung, einige Zimmer ihrer Wohnung zu vermieten, birgt rasch Tücken.

Anschließend folgt der Krimi „Fever“ (21.50 Uhr) mit Erwin Steinhauer und Gudrun Landgrebe als Ehepaar Carl und Vera Sylvester. Carl will seinen geschäftlichen Ruin für einen Neuanfang mit seiner Frau nützen. Allerdings merkt er nicht, dass Vera längst einen infamen Vernichtungszug gegen ihn geplant hat.

