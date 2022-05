Schumpeter Preis 2022 geht an Margrethe Vestager

Die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission sowie zwei Nachwuchsökonominnen werden im Rahmen der heutigen Preisverleihung in der OeNB ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der diesjährige Schumpeter Preis geht an Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, in Anerkennung ihres Engagements für fairen Wettbewerb und Steuergerechtigkeit in der Europäischen Union. Sie ist zuständig für die politische Priorität „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ und Wettbewerb. Der Preis wird vom Präsidenten der Schumpeter Gesellschaft Wien, Ewald Nowotny, und der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler, verliehen. Im Anschluss an die Preisverleihung hält Margrethe Vestager eine Festrede zu dem Thema „Creative Renewal: Defending Competition in the Face of Disruption“.

Erstmals wird dieses Jahr auch der Schumpeter Nachwuchspreis für herausragende Leistungen junger Forscherinnen und Forscher vergeben. Die diesjährigen Preisträgerinnen sind die deutsche Mikroökonomin Anja Prummer (JKU Linz) und die ukrainische Arbeitsökonomin Maryna Tverdostup (wiiw).

Unter dem 2019 neu gewählten Vorstand mit dem Vorsitzenden Michael Landesmann (wiiw) und der Generalsekretärin Judith Kohlenberger (WU Wien) an der Spitze erlebt die Schumpeter Gesellschaft Wien eine Wiederbelebung. Im Sinne Joseph Schumpeters will sie zum wirtschaftspolitischen Diskurs in Österreich und auf internationaler Ebene beitragen. Die Auszeichnung dreier Ökonominnen setzt dabei ein deutliches Zeichen, dass Frauen diesen Diskurs mittlerweile federführend mitgestalten.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 19. Mai 2022, um 18:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank (Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien) statt. Im Anschluss lädt die OeNB zu einem Stehempfang in ihren Räumlichkeiten.

Zitat Exekutiv-Vizepräsidentin Vestager

„Alle Unternehmen, ob groß oder klein, sollen einen gerechten Anteil an Steuern zahlen – das ist schon seit Beginn meiner ersten Amtszeit im Jahr 2014 eine der obersten Prioritäten. Denn alle sollen eine faire Chance haben und gleiche Bedingungen am Markt vorfinden. Es liegt in unserer Macht, viel Gutes zu tun. Und wir tun es im Vertrauen auf unsere Werte und mit dem Mut, diese auch umzusetzen. So werden wir auch weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um sicherzustellen, dass alle Unternehmen einen fairen und gerechten fiskalischen Beitrag leisten. Ich fühle mich zutiefst geehrt, den Schumpeter-Preis zu erhalten.“

Über die Schumpeter Gesellschaft

Die Schumpeter Gesellschaft ist eine wissenschaftliche Gesellschaft mit Sitz in Wien. Sie wurde 1991 unter der Patronanz von Bundeskanzler Franz Vranitzky gegründet, der 28 Jahre lang ihr Präsident war. Ihre Mitglieder sind Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Sie beruft sich auf Joseph A. Schumpeter (1883-1950), einem der einflussreichsten Ökonomen und Sozialwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts.

https://www.schumpetergesellschaft-wien.com/





