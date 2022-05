ARBÖ: Busunfall legt West Autobahn (A1) lahm

Wien (OTS) - Heute um etwa 03:00 Uhr Früh ereignete sich auf der A1 ein folgenschwerer Busunfall:

Totalsperre der West Autobahn im Baustellenbereich bei Eugendorf.





Laut Autobahnpolizei prallte der Reisebus mit rund 25 Insassen aus bisher unbekannter Ursache in eine Betonleitplanke. Der Unfall hat sich Donnerstagfrüh in Richtung Wien im Baustellenbereich bei Eugendorf ereignet. Die West Autobahn war in beiden Richtungen zwischen Salzburg Nord und Wallersee gesperrt. Im Zuge der Totalsperre bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau in beiden Richtungen. Auch auf den Straßen rund um Salzburg kam es schnell zu einer Überlastung und man musste mit längeren Verzögerungen rechnen.

„Gegen 06:00 Uhr wurde in Richtung Deutschland eine Fahrspur freigegeben, aber in der Gegenrichtung ist es nach wie vor gesperrt und die Bergungsarbeiten sind um 07:30 Uhr noch im Gange. Laut ersten Angaben gibt es 19 Verletzte. Drei davon sind schwer verletzt und wurden in das Unfallkrankenhaus und das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.“, so ARBÖ-Verkehrsexpertin Angela Leimer

Forts. mögl.





