195 Jahre Jubiläen: Fischer`s Harley-Davidson feiert „Big Birthdayparty“ am 21. Mai 2022

Wien (OTS) - 2022 jähren sich eine Menge Jubiläen im Hause Fischer: 65 Jahre Firma Fischer, 40 Jahre Ferdinand O. Fischer auf der Kommandobrücke, 30 Jahre Fischer’s Harley-Davidson, 25 Jahre Harley-Davidson Charity-Tour, 15 Jahre Fischer’s American-Restaurant, 15 Jahre Fischer’s Harley-Club und last but not least 5 Jahre Fischer’s Car-Service. In Summe 195 Jahre Fischer’s.

Diese freudigen Ereignisse feiert man bei Fischer’s am Samstag, den 21. Mai 2022 mit einer „Big Birthdayparty“. Die gesammelt 195 Jahre Jubiläen werden im Rahmen eines großen Events mit Aktivitäten rund um Motorräder und dem American Lifestyle gefeiert. Im Fischer’s Harley-Davidson Store im 23. Wiener Gemeindebezirk werden Gäste bereits ab 09:30 Uhr in Empfang genommen.

Fischer’s Harley-Davidson: „Big Birthdayparty“ mit Amerika-Stimmung

Im Zuge der Veranstaltung am 21. Mai 2022 sind zahlreiche Aktivitäten geplant: Die neuesten Harley-Davison Motorräder werden präsentiert und für Probefahrten zur Verfügung gestellt. Es wird Airbrush von Philipe zu bewundern geben und Lederartwork von Ledernardo präsentiert. Ford-Mustangs stellt seine neuesten Modelle zur Schau, Oldtimer wird es ebenfalls zu bestaunen geben. Auch abseits der Fahrzeuge wird für Aufregung gesorgt: im Pop-Up Barber Shop werden Haare und Bärte gestylt, beim Bullen-Reiten wird der Cowboy des Tages ermittelt. Die Helden der Landstraße können sich beim Pocket-Bike Race beweisen. Kulinarisch wird den Besuchern ein Big BBQ geboten und für musikalische Untermalung wird ganztägig durch Live-Musik gesorgt. Besucher werden bereits ab 9:30 Uhr erwartet. Um 11.30 Uhr findet der offizielle Teil statt, ab 18.00 Uhr diverse Siegerehrungen.

Mit dem ganzen Team und den vielen langjährigen Kunden von Fischer’s feiern auch die Kommunikationsverstärker Andrea Kdolsky, Harry Prünster (inclusive Musikeinlage), Andy Lee Lang, Alex List, Werner Tomanek, Christoph Fälbl und Zauberer Tony Rei.

65 ereignisreiche Jahre für das Hause Fischer

Die Firma wurde 1957 von Otto Fischer gegründet, Ferdinand O. Fischer übernahm das Steuer 1982 und feiert daher heuer sein 40-jähriges Jubiläum, Johannes M. Fischer ist seit 2010 an Bord und seit 2016 alleiniger Geschäftsführer in nunmehr 3. Generation.

Otto Fischer begann 1957 mit dem Verkauf von Autozubehör. Sein Sohn Ferdinand O. Fischer kann sich noch genau erinnern, „Als kleines Kind saß ich mit meiner Mutter und meinem Bruder in der Küche und „durfte“ Kennzeichenschrauben zusammenschrauben und in Säckchen zu 100 Stück abpacken. Außerdem wurden Plastik-A‘s mittels am Gasherd erhitzen Stahlwerkzeuges auf Kennzeichenunterlagen „geschweißt“. Mein Vater hat diese dann in ganz Österreich verkauft.“ In den 70er Jahren, war Otto Fischer der erste, der Motorradzubehör und Bekleidung nach Österreich importierte. Nachdem Ferdinand O. Fischer die Firma übernommen hatte, lief der Handel mit Autozubehör aus und es blieb der Handel mit Motorradteilen. Ab 1987 kamen Suzuki Motorräder dazu.

1992 übernahm Fischer‘s die Vertretung für Harley-Davidson für Wien, NÖ und Burgenland Nord und ist mittlerweile der älteste und größte Harley-Vertreter in Österreich. Ferdinand O. Fischer beschränkte sich nicht nur auf den Verkauf, sondern setzte unzählige Marketing- und PR-Aktivitäten mit der Marke und hat damit ganz wesentlich zur Positionierung und zum Image von Harley-Davidson in Österreich beigetragen. Nicht zuletzt durch die Gründung der Harley-Davidson Charity-Tour, die weltweit einzigartig in ihrer Form ist.

Harley-Davidson Charity-Tour feiert 25 Jahre Jubiläum

Heuer findet die Harley-Davidson Charity-Tour zum 25. Mal statt. Es werden wieder an die 2000 Harley-Fahrer und Harley-Fahrerinnen durch Österreich rollen und bei 20 verschiedenen Events Spenden für muskelkranke Menschen sammeln. Besonders stolz ist der Gründer, dass es keinen einzigen Fixangestellten gibt und die Tour daher wahrscheinlich, dank der vielen Freiwilligen aus der Harley-Szene, Weltmeister in der Relation Spendeneinnahmen/Ausgaben ist. Lediglich 0,6% der Spendensumme wird für Aushilfen aufgewendet. Heuer macht sich die Jubiläumstour unter dem langjährigen Motto „Laut für die Leisen und stark für die Schwachen“ ab dem 22. Juni auf den Weg, sammelt bis 25. Juni erneut Spenden für muskelkranke Menschen und wird damit voraussichtlich die 5 Millionen Euro Spendengrenze knacken.



Fischer’s Harley-Davidson bietet Kulinarik, Zusammenhalt und professionellen Werkstatt-Service

Im Jahr 2007, somit vor 15 Jahren, eröffnete Ferdinand O. Fischer das Fischer’s American-Restaurant. Ein Steak-, Burger- und Ribs-Lokal, welches mittlerweile von Gästen aus nah und fern aufgrund seiner langjährig hohen Küchen- und Servicequalität gerne frequentiert wird. Nicht nur Harley-Fans sind Gäste des Lokals, sondern viele Liebhaber des American Lifestyles kommen und genießen neben den hervorragenden Speisen das äußerst stimmungsvolle Ambiente, das ganz im Harley-Style gehalten ist.

2007 war ebenfalls das Gründungsjahr des „HOG-Wien Chapters“, dem Kundenclub von Fischer’s Harley-Davidson Wien. Der Club zählt nun schon über 200 Mitglieder und ist damit einer der größten Harley-Clubs Europas. Das Lebensgefühl von Harley-Davidson wird bei Clubabenden und gemeinsamen Ausfahrten und Unternehmungen zelebriert. Die Mitglieder des Chapters spielen eine tragende Rolle bei der Harley-Davidson Charity-Tour. Sie stellen die größte Anzahl der Teilnehmer und Übernehmen den Großteil des Organisations-Teams der Tour.

Das letzte große Ereignis erfolgte 2017 mit der Eröffnung von Fischer’s Car-Service. Dort kümmert man sich nicht nur um Zwei-, sondern auch um Vierräder. Neben Service, Pickerl, Reifen und Reparaturen für alle Autos, legt man auch großen Wert auf Oldtimer. Rudi Förster schraubt seit 30 Jahren auf ebendiesen und ist Spezialist für italienische und englische Marken. Man versucht hier diejenigen Kunden abzuholen, die nicht mehr Harley-Fahren können oder wollen, aber dem „Benzin“ treu bleiben wollen.

Die Harley-Passion liegt in der Familie

Seit 2011 vertritt Ferdinand O. Fischer als Sprecher des Zweiradhandels in der Wirtschaftskammer die Interessen aller österreichischen Zweiradhändler. Aufgrund seiner Verdienste wurde ihm 2014 das goldene Verdienstzeichen des Landes Wien verliehen, 2015 folgte die Ernennung zum Kommerzialrat.

Johannes M. Fischer, der vor einigen Jahren das Steuerrad von seinem Vater Ferdinand O. Fischer übernommen hat und die Geschäfte in alter Fischer-Tradition sehr erfolgreich lenkt und leitet, blickt positiv und voll Tatendrang Richtung Zukunft und freut sich auf die 230 Jahre Jubiläen-Feier im Hause Fischer im Jahr 2027.

Pressefotos von der Veranstaltung selbst sind ab 23.5. unter www.skills.at abrufbar.



