next@acer: Acer stattet ConceptD Serien mit Intel® Core(TM) Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA® RTX(TM)-GPUs aus (FOTO)

Notebooks ConceptD 5 und ConceptD 5 Pro: Höchste Performance durch Intel® Core(TM) i7 Prozessor der 12. Generation und NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3070 Ti oder NVIDIA® RTX(TM) A5500 GPUs kombiniert mit brillantem, hochauflösendem 40,6 cm (16 Zoll) OLED-Display





ConceptD 500 Desktop-Modelle: Jetzt mit Intel® Core(TM) i9-Prozessor der 12. Generation und wahlweise NVIDIA® RTX(TM) A4000- oder GeForce RTX(TM) 3070-GPU in Kombination mit bis zu 128 GB DDR4 3.200 Mhz Arbeitsspeicher und bis zu 4 TB M.2 Gen 4-SSD-Speicher und bis zu einer 4 TB-HDD





ConceptD 100 Desktop-Modelle: jetzt mit Intel® Core(TM) i5- oder i7-Prozessor der 12. Generation und einer NVIDIA® T400- oder T1000-GPU(1), 128 GB DDR4 3200 MHz Speicher, die jeweils bis zu 2 TB 7200 RPM HDD und bis zu 2 TB M.2 PCIe Gen 4 SSD unterstützen





Acer stellt heute seine neuen Modelle der ConceptD Pro Serie für Creator vor. Die Notebooks ConceptD 5 und ConceptD 5 Pro sowie die Desktop-PCs ConceptD 500 und ConceptD 100 sind jetzt mit den neuesten Intel® Core(TM)-Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA®-Grafikprozessoren ausgestattet. Beide Notebooks verfügen über ein kristallklares 40,6 cm (16 Zoll) großes OLED-Display. Mit der ConceptD Pro Serie bietet Acer Grafikdesignern, Filmemachern, Ingenieuren, Architekten, Entwicklern und anderen Kreativen modernste Technologie und ein zeitloses Design, das

höchsten ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.





ConceptD 5 Notebooks: mobile Power Houses





Die leistungsstarken Notebooks ConceptD 5 und ConceptD 5 Pro sind ideal für alle, die auch unterwegs kreativ arbeiten möchten. Mit weniger als einem Zentimeter Bauhöhe und gefertigt aus hochwertigem, langlebigem Metall sind sie ideale Begleiter durch den Alltag und auf Reisen. Beide Notebooks sind speziell für die Erstellung von großen CAD-Dateien und anderen komplexen digitalen Inhalten konzipiert: Sie spielen reibungslos Videos mit einer Auflösung bis zu 6k ab, verarbeiten mühelos 3D-Animationen und bieten sowohl die bestmögliche Codierung als auch Bildqualität bei Livestreams.

Beide Notebooks sind mit den neuesten Hochleistungs-Features ausgestattet, wie dem Intel® Core(TM) i7-12700H-Prozessor der 12. Generation und leistungsstarken NVIDIA® RTX(TM)-Grafikprozessoren. Sie verfügen über einen GeForce RTX(TM) 3070 Ti-Grafikprozessor, die Pro-Konfigurationen (CN516-73P) über die noch leistungsstärkeren NVIDIA® RTX(TM) A5500. Beide Modelle enthalten außerdem einen bis zu 32 GB schnellen LPDDR5 SDRAM und einen mit bis zu 2 TB äußerst reaktionsschnellen PCIe Gen4 M.2 NVMe SSD-Speicher. Für die optimale Kühlung bei höchster Leistung sorgt das speziell entwickelte, thermische Design: Die Lüftungsöffnungen sind so platziert, dass ein aerodynamischer Luftstrom im Gerät entsteht, während drei Ventilatoren den Geräuschpegel auf weniger als 40 dBA senken.

Das hochauflösende WQUXGA (3.840 x 2.400 Pixel) OLED-Display mit 400 cd/m2 wird von mehreren Farbsystemen unterstützt, einschließlich 100 Prozent DCI-P3-Abdeckung, PANTONE® Matching System, HDR-Fähigkeit und Delta 2<E-Farbgenauigkeit. So überzeugt das Display mit satten Farben, tieferen Schwarz- und helleren Weißtönen sowie einer präzisen Farbwiedergabe über das gesamte Spektrum. Der opulente 16:10-Bildschirm erleichtert besonders die Organisation von Anwendungen über

Titelleisten und die Windows-Taskleisten am oberen und unteren Rand.

Die ConceptD 5 Serie verfügt über den leistungsstärksten Akku, den Acer je in einem ConceptD Notebook verbaut hat. Der 99,98-Wh-Lithium-Polymer-Akku bietet jetzt eine höhere maximale Leistung von bis zu 11 Stunden.(2)

Außerdem verfügt die ConceptD 5 Serie über zahlreiche Anschlüsse, die für Creator besonders wichtig sind: Ein HDMI 2.1 Port und ein SD 7.0-Kartenleser erleichtern den Anschluss von Peripheriegeräten. Die neueste Thunderbolt(TM) 4 Schnittstelle und USB-Type-C-Anschlüsse sorgen für schnelles Aufladen. So lassen sich Inhalte und Daten schneller übertragen und das Display auf mehreren externen Monitoren erweitern.

Die Tastatur mit bernsteinfarbener Hintergrundbeleuchtung erstreckt sich über die gesamte Breite des Notebooks. Dank eines Scherenmechanismus unter den Tasten ist das Tippen besonders komfortabel und nahezu geräuschlos. Das Trackpad aus Corning® Gorilla® Glass ist zudem größer als das der Vorgängermodelle, um eine angenehme Bedienbarkeit sicherzustellen. Ein Fingerabdruckleser ist in der oberen linken Ecke direkt im Touchpad integriert und erleichtert die Anmeldung durch Windows Hello. Eingebaute Schnelltasten machen das Arbeiten besonders leicht: Mit der "Snipping Tool"-Taste lassen sich schnell Screenshots erstellen und teilen, die ConceptD-Schnelltaste öffnet direkt das Farbauswahl-Fenster und mit der App-Schnelltaste können User direkt zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. Mithilfe der ConceptD-Palette können die Farbräume und Anzeigeneinstellungen schnell und nach den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Außerdem lassen sich auch die CPU-, GPU- und Speichernutzung des Notebooks überwachen und wenn nötig zwischen voller Leistung und Balance- sowie geräuschreduziertem Eco-Mode wechseln.





ConceptD 500 Desktop: kreativ ohne Grenzen





Die ConceptD 500 Desktop-PCs überzeugen mit minimalistischem, modernem Design, bernsteinfarbener Beleuchtung und schlanken Proportionen. Der mittelgroße 20-Liter-Tower ist besonders leistungsstark und somit der ideale PC für Creator, die komplexe Aufgaben wie 3D-Animationen, Videos und aufwendige Designprojekte meistern wollen.

Die neuen Desktop-Modelle der ConceptD-Serie laufen mit Windows 11 und sind mit modernster Technologie von Intel® und NVIDIA® ausgestattet, darunter ein Intel® Core(TM) i9-Prozessor der 12. Generation und wahlweise eine NVIDIA® T1000- oder NVIDIA® RTX(TM) A200-, 3060 Studio- und 3070 Studio GPU. Mit bis zu 128 GB DDR4 3200 Mhz Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB M.2 Gen 4 SSD-Speicher und zusätzlich bis zu 4 TB HDD bietet der ConceptD 500 die Leistung und den Speicher, die für sehr aufwendige 2D- und 3D-Designanwendungen benötigt werden. Die Lüftungsöffnung an der Vorderseite optimiert die Kühlung und reduziert den Geräuschpegel auf weniger als 40 dbA.

Zahlreiche Anschlüsse für Peripheriegeräte befinden sich leicht zugänglich auf der Rück- und Vorderseite des Geräts. Über einen USB-Type-C-Anschluss (10 Gbit/s) oder einen integrierten SD-Kartenleser lassen sich Dateien schnell übertragen. Die Internetverbindung über den High-Speed-LAN-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s ist schnell und sicher.



ConceptD 100 Desktop: Kompaktes Design, zahlreiche Features





Der ConceptD 100 wurde speziell für kleine bis mittelgroße Grafikdesignstudios entwickelt, die 2D- oder 3D-Inhalte gestalten und mit CAD-Modellen sowie Bauwerksdatenmodellierung (BIM) arbeiten. Dank der kompakten Maße und des klassischen Designs passt der PC ideal in jedes moderne Büro oder Kreativstudio. Die minimalistische weiße Optik mit abgerundeten Kanten, einer Oberfläche im Holz-Look und der bernsteinfarbenen Lichtleiste an der Vorderseite sorgen für einen eleganten und modernen

Look.

Die neuen Desktops verfügen über einen Intel® Core(TM) i5- oder i7-Prozessor der 12. Generation und eine NVIDIA® T400-, T1000- oder NVIDIA® RTX(TM) A2000 GPU. Sie unterstützen bis zu 128 GB DDR4 3200 Mhz Speicher, bis zu einer 2 TB 7200 RPM HDD und bis zu 2 TB M.2 PCI-e/Gen 4 SSD. Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite erleichtern die Verbindung mit verschiedenen Peripheriegeräten: Über einen USB-Type-C-Anschluss (10 Gbit/s) oder einen integrierten SD-Kartenleser lassen sich Dateien schnell übertragen. Die Internetverbindung über den High-Speed-LAN-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s ist schnell und sicher. Die Lüftungsöffnung an der Vorderseite optimiert die Kühlung und reduziert den Geräuschpegel auf weniger als 40 dbA.





Preise und Verfügbarkeit DE/AT





Das Acer ConceptD 5 Notebook (CN516-73G) ist ab Juli zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 3.399 EUR verfügbar.

Der ConceptD 5 Pro Notebook (CN516-73P) ist ab August zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 3.799 EUR verfügbar.

Der ConceptD 500 Desktop-PC (CT500-53A) ist ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 2.199 EUR verfügbar.

Der ConceptD 100 Desktop-PC (CM100-53A) ist ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.099 EUR verfügbar.





Preise und Verfügbarkeit CH





Preise und Verfügbarkeiten des ConceptD 5 Pro Notebook (CN516-73G) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Preise und Verfügbarkeiten des ConceptD 5 Pro Notebook (CN516-73P) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der ConceptD 500 Desktop-PC (CT500-53A) ist ab Q4 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 2'499 CHF verfügbar.

Preise und Verfügbarkeiten des ConceptD 100 Desktop-PC (CM100-53A) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

(1) Die Spezifikationen können je nach Modell oder Region variieren.



(2) Die Akkulaufzeit wird unter bestimmten Testeinstellungen und Bedingungen gemäß den Testergebnissen für die Videowiedergabe gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich variieren. Leistungsabweichungen ergeben sich auch aufgrund der verwendeten Komponenten, wie z. B. Prozessor, RAM-Kapazität, Speicher, Display und Auflösung usw.,

sind aber nicht darauf beschränkt.

