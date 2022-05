BE-EWIV – Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung für Geschädigte!

Haben Sie auch an Versprechungen eines MLM-Unternehmens geglaubt? Ihre private Rentenversicherung geopfert um in Gold zu investieren oder wurden Sie in eine Kryptofalle gelockt?

Wien/Graz/Salzburg (OTS) - Die EWIV bietet Kunden der BE Conflict Management Inc., den verbundenen Unternehmen und den kooperierenden Anwaltskanzleien die Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Sie erleichtert als supranationale Institution eine Kooperation zur Unterstützung aller Geschädigten.



Die EWIV selbst ist nicht gewinnorientiert, sondern vertritt stellvertretend lediglich die Interessen der BE Conflict Management Ltd. und ihrer assoziierten Mitglieder wie der BE Conflict Management Inc. Sie ist einer juristischen Person gleichgestellt.



Wir handeln für Sie in kollektiver Geschlossenheit. Ihre Rechtssache muss nicht mehr als Einzelfall in ein Verfahren eingebracht werden, unsere Anwälte fassen die Geschädigten zusammen und planen das weitere Vorgehen mit Ihnen.



Wir haben die perfekte Basis für Geschädigte geschaffen. Großartig für Sie – nutzen Sie Ihre Chance zur Einforderung Ihrer Rechte zusammen mit all den anderen Geschädigten.

