Jahrhunderthalle bietet Blick auf die Zukunft der Robotik

Erster Xperience Day der United Robotics Group (URG) in Bochum (FOTO)

Bochum (ots) - Wie ein Blick in die Zukunft wirkte der erste Xperience Day der United Robotics Group (URG), der heute in der Bochumer Jahrhunderthalle stattfand. Die Zukunft allerdings hat längst begonnen: Zum ersten Mal zeigte das international aufgestellte Bochumer Unternehmen in der Öffentlichkeit eine Auswahl der robotischen Helfer, die schon heute in Bereichen wie Pflege, Bildung und Gastronomie aktiv ist. Gleichzeitig vermittelten die Entwicklungsexperten den Besuchern und Gästen einen Eindruck davon, wie einfach sie sich bedienen und in ein Arbeitsteam integrieren lassen, um auch temporär als Service Roboter Betriebsabläufe zu unterstützen.

Zur URG gehören inzwischen acht Unternehmen mit einer klaren Fokussierung auf der Entwicklung von Service Robotern, die anders als Industrieroboter in die direkte Interaktion mit Menschen gehen. Durch die Akquisition der französischen SoftBank Robotics Europe/Aldebaran hat die URG kürzlich den entscheidenden Schritt auf dem Weg zum europäischen Robotik-Champion gemacht.

Auch Bernd Tönjes, Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung, die über ihre Beteiligungsgesellschaft RSBG mehrheitlich an der URG beteiligt ist, besuchte den ersten Xperience Day in Bochum: "Hier entstehen Lösungen für die Zukunft, Roboter, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Menschen schwere oder lästige Arbeiten abnehmen und helfen können, Personalengpässe auszugleichen. Wir als RAG-Stiftung sind von der Zukunft der Robotik überzeugt. Deshalb wird mit unserer Unterstützung diese Technologie, die sich anschickt, eine eigene Ära zu prägen, künftig auch im Ruhrgebiet entwickelt."

"Neben den funktionalen Details bieten wir unseren Kunden die hundertprozentige GDPR-Compliance, also die Datensicherheit in unserer Technik sowie für Personen im Umfeld der Roboter an", ergänzt Thomas Hähn, CEO der URG. "Damit setzen wir uns auch von den Wettbewerbern beispielsweise in Südostasien ab. Dies, zusammen mit unserer Strategie, organisches Wachstum mit weiteren Akquisitionen zu verbinden, sichert uns eine führende Position auf dem Robotik-Markt."

Neben der Leistungsschau in der Jahrhunderthalle gab die URG auch gerade den Kauf von Grundstücken auf dem ehemaligen Opel-Gelände in Bochum bekannt. Damit ist klar: Das Headquarter der United Robotics Group wird auch künftig in Bochum stehen.

