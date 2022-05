Ein zweites Bildungsgrätzl für Floridsdorf: Die Bildungsmeile Franklinstraße ist eröffnet!

In der „Bildungsmeile Franklinstraße“ gab es wieder etwas zu feiern: die Gründung des zweiten Floridsdorfer Bildungsgrätzls, das insgesamt 25 Einrichtungen vereint

Wien (OTS) - Aus allen Richtungen strömten singend und musizierend Kindergartenkinder, Schüler*innen jeden Alters, Jugendliche, Erwachsene und Pädagog*innen in die Franklinstraße, wo sie von Herrn Vizebürgermeister, amtsführendem Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz Christoph Wiederkehr, Bildungsdirektor Mag. Heinrich Himmer und Bezirksvorsteher Georg Papai empfangen wurden. Die Festreden wurden umrahmt von musikalischen Beiträgen von Schüler*innen und Kindergartenkindern.

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Die Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen im Grätzl begleitet Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihrem Bildungsweg. Mit einem besonderen Fokus auf Flächenbezirke schaffen wir eine entscheidende Basis für Chancengerechtigkeit und ermöglichen einen gelungenen Start ins Leben. Bildungsgrätzl eröffnen so neue Zukunftschancen!“

Bezirksvorsteher Georg Papai: „Die Bildungsmeile Franklinstraße vereint schon immer viele unterschiedliche Bildungseinrichtungen in Floridsdorf und zukünftig werden auf dem Standort des alten Krankenhauses noch weitere Bildungsräume entstehen. Da liegt es doch auf der Hand, dass sich alle Einrichtungen auch durch die Schaffung eines Bildungsgrätzls vernetzen. Es ist wichtig, Kindern in Floridsdorf eine chancenreiche Zukunft bieten zu können. Dieses Bildungsgrätzl trägt maßgeblich dazu bei, allen Kindern die bestmögliche Bildung anzubieten.“

Bildungsdirektor Heinrich Himmer: „Die Wiener Bildungsgrätzl bieten die notwendigen Rahmenbedingungen, um die Entwicklung unsere Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern. Durch die örtliche Verbundenheit können neue Synergien entstehen und pädagogische Kräfte gebündelt werden. So funktioniert moderne Bildung in Wien.“

Bildungsmeile Franklinstraße als zentraler Lern- und Begegnungsraum

Das Motto des neuen Bildungsgrätzls ist „Wirksam im Wir“ und das bedeutet, dass die Kinder, Jugendlichen, (jungen) Erwachsenen und die Pädagog*innen miteinander und voneinander lernen. Auf psychosoziale Gesundheit und ausreichend Bewegung wird besonders geachtet. Die Übergänge vom Kindergarten in die Schule und zwischen den verschiedenen Schulen werden aufmerksam gestaltet und begleitet. Bei gemeinsamen Aktivitäten und regelmäßigen Bildungsfesten in der Franklinstraße gibt es neben Spiel und Spaß auch für Interessierte Gelegenheit, die breite Palette an Angeboten und Einrichtungen kennen zu lernen. Das sind neben elementaren und inklusiven Angeboten, allgemeinbildenden und wirtschaftlich orientierten Schulen auch Ausbildungsstätten für Gesundheitsberufe, Pädagogik und Kunsttherapie.

Beteiligte Institutionen

Im Bildungsgrätzl Bildungsmeile Franklinstraße vereint sind: die Kindergärten Carminweg, Donaufelderstraße (Campus Donaufeld), Franklinstraße, Fultonstraße, Mengergasse und Schloßhofer Straße, die Schulen VS Mengergasse, VS Prießnitzgasse I, OVS Prießnitzgasse II, GTVS Campus Donaufeld, Schulzentrum Franklinstraße, Schulkompetenzzentrum für Prävention, Inklusion und Rehabilitation Theodor-Körner-Gasse, MS Kinzerplatz, GRG Franklinstraße 21, GRGwikuRG Franklinstraße 26, BAFEP 21, VBS HAK und HAS Floridsdorf, Campus Floridotower für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, Akademie für Kunsttherapie sowie die Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Musikschule und Volkshochschule Floridsdorf, Mobile Jugendarbeit Donaufeld und die Grätzlpolizei.

Die Wiener Bildungsgrätzl

In den mittlerweile 19 aktiven Wiener Bildungsgrätzln in 16 Wiener Bezirken arbeiten Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Jugend- und Sozialarbeit mit lokalen Vereinen und Initiativen zusammen. Sie sorgen für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Im Entstehen sind weitere Bildungsgrätzl – insgesamt werden bald 25 Bildungsgrätzl aktiv sein. Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen finden Sie auf www.wien.gv.at/bildung/schulen/bildungsgraetzl

Rückfragen & Kontakt:

Dipl.-Ing.in Gudrun Müller

Bildungsgrätzl-Beauftragte der Stadt Wien

+43 1 4000 95030

gudrun.mueller.gm1 @ wien.gv.at



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at



Bildungsdirektion für Wien – Büro des Bildungsdirektors

Robert Stiedl, MA

Telefon: +43 1 52525-77016

E-Mail: robert.stiedl @ bildung-wien.gv.at