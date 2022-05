AVISO AK WIEN, WWTF & CEU 25. Mai - Alles automatisch? Mensch-Maschine(n) im Wandel der Arbeit

Veranstaltungsreihe „Digitaler Humanismus in der Arbeitswelt“

Wien (OTS) - Durch Automatisierung und digitale Technologien verändern sich Tätigkeits- bzw. Berufsprofile bereits seit Jahrzehnten. Durch Innovationsdruck und globale ökonomische Entwicklungen erhöhen sich Tempo und Ausmaß der Automatisierung weiter. AI und Machine Learning sowie die Verknüpfung von Sensoren, Geräten und Abläufen bedeuten einen fundamentalen nächsten Schritt in Richtung durchgehender Kommunikation und Interaktion zwischen allen Formen von Maschinen. Viele Beschäftigte fürchten, ersetzt zu werden, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, in immer prekäreren Verhältnissen zu arbeiten bzw. dauernd überwacht und kontrolliert zu werden. Oder kann die Automatisierung von Arbeit auch eine Chance sein, und es gibt ohnehin, wie in den bisherigen industriellen Revolutionen auch stets neue, andere Arbeit?

In dieser Podiumsdiskussion wagen wir gemeinsam mit einem prominent besetzten Podium einen Blick in die Zukunft der digitalen Arbeitswelt und versuchen, uns - kritisch-reflektierend, aus Sicht unterschiedlicher Disziplinen - an Antworten zu den Anforderungen einer Arbeitswelt der Zukunft anzunähern.

Alles automatisch? Mensch-Maschine(n) im Wandel der Arbeit



Auf dem Podium



Sabine Köszegi, Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation

am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien



Martin Krzywdzinski, Professor für Internationale Arbeitsbeziehungen

an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg



Alice Kügler, Assistant Professor in Economics, Central European

University



Michael Fellner, Referent Industrie 4.0 Österreich



Simon Schaupp, Oberassistent am Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse,

Departement Gesellschaftswissenschaften, Universität Basel



Moderation: Dr. Michael Stampfer, WWTF



Datum: 25.5.2022, 16:00 - 18:00 Uhr



Ort:

CEU Auditorium EG

Quellenstraße 51, 1100 Wien



Url: https://www.wwtf.at/kooperationsveranstaltung-alles-automatisch-mensch-maschine-ak-wwtf-ceu/



