Wiener Bauernbund: Gratulation an Norbert Totschnig

Konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Stadtlandwirtschaft

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Norbert Totschnig zur heute erfolgten Angelobung als Landwirtschaftsminister“, so der Obmann des Wiener Bauernbundes Norbert Walter sowie die Landwirtschaftssprecherin im Wiener Gemeinderat Elisabeth Olischar in einer ersten Reaktion.

Die bisherige Laufbahn und die enorme Erfahrung von Norbert Totschnig zeige eindrücklich, dass er geradezu prädestiniert für dieses Amt ist. Fakt sei, dass die Landwirte gerade auch in Wien vor großen Herausforderungen stehen. Anhaltende Verbauung und Versiegelung sowie stetig steigende Gebühren und enorme Energiekosten machen der Wiener Landwirtschaft das Leben schwer.

„Norbert Totschnig hat die notwendigen Fähigkeiten und die entsprechende Durchschlagkraft um hier für großen Rückenwind durch den Bund zu sorgen. Denn die Wiener Stadtregierung inszeniert sich zwar medienwirksam, konkrete und nachhaltige Taten bleiben oftmals jedoch aus“, so Walter und Olischar weiter und abschließend: „Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne der Wiener Stadtlandwirtschaft“

