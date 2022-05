„Ich rede mit! – Corona Jahr 3“ im Bezirksmuseum 15

Anmeldungen für Freitag, 20. Mai: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen aus dem Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) setzen die beliebte Veranstaltungsreihe „MuseumsTalk – Ich rede mit!“ fort: Am Freitag, 20. Mai, geht um 17.30 Uhr ein Impulsvortrag von Erhard Chvojka los. Der Titel des Referates ist „Covid-19: Alles wieder normal? Corona Jahr 3“. Nach seinen Betrachtungen diskutiert der Vortragende mit dem Publikum und geht der Frage nach, ob die Corona-Pandemie einmal ein „Ende“ hat oder ob ein „neuer Anfang“ für Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Ökologie und sonstige Bereiche bevorsteht. Der Meinungsaustausch dauert bis 19.00 Uhr. Die Teilnahme an dem Gesprächsabend ist gratis. Das Museumsteam bittet um Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17. Reservierungen per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Spenden der Besucher*innen nehmen die freiwillig eingesetzten Museumsleute gerne entgegen. Die Anwesenden haben sich an die aktuellen Corona-Regeln zu halten. Überdies besteht derzeit im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus eine FFP2-Maskenpflicht. Im Internet sind detaillierte Informationen (Öffnungszeiten, fixe Bezirksgeschichte-Schau, Exponate, Sonder-Ausstellungen, u.a.) nachlesbar: www.bezirksmuseum.at.

