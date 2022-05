In ORF 2 geht es ab 22. Mai in neuen Folgen „Zurück zur Natur“

Zum Auftakt ist Maggie Entenfellner ab 17.55 Uhr unterwegs in Wien

Wien (OTS) - Wien, Hollabrunn, Bludenz, die Region rund um Oberwart oder auch Gmunden – Maggie Entenfellner stellt ab 22. Mai 2022 sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 in acht neuen Folgen von „Zurück zur Natur“ wieder besondere Menschen und deren Beziehung zur Natur in einigen der schönsten Regionen Österreichs vor. Sie zeigt dabei die verschiedensten Seiten des Landlebens – vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Zum Auftakt ist Maggie Entenfellner zu Gast in der Bundeshauptstadt Wien (22. Mai), bevor es eine Woche später weiter nach Hollabrunn (29. Mai) geht. Nach einer einwöchigen Pause anlässlich des Pfingstwochenendes verschlägt es sie in den Westen Österreichs, nach Bludenz (12. Juni). In der Woche darauf steht der Besuch von Kapfenberg (19. Juni) auf dem Programm. Weiter geht es ins Metnitztal (26. Juni), in die Region rund um Oberwart (3. Juli), nach Gmunden (10. Juli) und zum Wechsel (17. Juli).

„Zurück zur Natur“ am 22. Mai zu Gast in Wien

In Wien besucht Maggie Entenfellner zum Auftakt der neuen Folgen junge und erfolgreiche Handwerker, Frauen und Männer, die mehr als motiviert ihrer Arbeit nachgehen. Als „Arbeit“ würden sie ihr Tagwerk zumeist gar nicht bezeichnen – so leidenschaftlich verbunden sind sie mit ihrer Tätigkeit. „Zurück zur Natur“ schaut in der Goldschmiede von Marlene Pletz vorbei, die nur mit recyceltem Gold arbeitet, lässt sich erklären, wie Niki Osls Blumenkränze ihren Weg nicht nur ins Haar von internationalen Stars finden, und begleitet die Entstehung eines Musikinstruments – eines Kontrabasses – in der Werkstatt von Alex Kanzian und Fabian Traunsteiner.

„Zurück zur Natur“ am 29. Mai in Hollabrunn

Ins westliche Weinviertel geht es diesmal mit Maggie Entenfellner, die die Gegend rund um Hollabrunn besucht und bei den Wirten Verena Schneider und Christoph Schüller in Mailberg Station macht. Dort wird Reh mit frischem Bärlauch gekocht. Ein ausgefallenes Handwerk betreibt Werner Goll, der letzte Glasätzer Österreichs – womöglich sogar ganz Europas. Seine kunstfertigen, transparenten Fenstergläser sind derzeit wieder hoch im Kurs. Und Bierbrauen in einer Weingegend:

Jörg Gartler und Kathrin Erlebach experimentieren abseits vom Mainstream und lassen ihre Biere mitunter lange reifen.

Die neuen Folgen von „Zurück zur Natur“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle bisherigen Staffeln von „Zurück zur Natur“ mit Maggie Entenfellner gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

