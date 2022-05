Jahresrekorde für Ibiza-Abend auf PULS 24 - wegen Quotenerfolgs heute in der Primetime auf PULS 4

Starke 5,5 % Marktanteil in der Primetime. PULS 24-Meilenstein von durchschnittlich über 100.000 Zuseher:innen mit „3 Jahre Ibiza – Der Talk“ überschritten.

Wien (OTS) - Der ehemalige Vizekanzler Österreichs, Heinz Christian Strache, stellte sich gestern um 20:15 Uhr auf PULS 24 anlässlich des 3. Jahrestags der Veröffentlichung des Ibiza-Videos seiner Vergangenheit. Gemeinsam mit PULS 24 fuhr der ehemalige Vizekanzler zum ersten Mal in die besagte Finca nach Ibiza und stellte sich den Fragen von PULS 24 Infochefin Corinna Milborn . PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner interviewte den zweiten Protagonisten des Ibiza-Videos, Julian Hessenthaler, exklusiv in der Justizanstalt. Direkt nach dieser Dokumentation diskutierte eine hochkarätige Journalist:innen-Runde und erstmals seit der Veröffentlichung des Ibiza Videos trafen zum Abschluss Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus live bei PULS 24 aufeinander.



Der TV-Abend zur Primetime sorgte für Jahresrekorde: Mit 2,6 % Marktanteil (E12-49) erzielte PULS 24 gestern den besten Tag im Jahr 2022. Starke 5,5 % Marktanteil in der Primetime bedeuten ebenso einen Jahresrekord auf PULS 24, der gestrige Ibiza-Abend reiht sich auf Platz 2 in der Sendergeschichte ein. 242.000 Zuseher:innen (WSK +12) waren über den gesamten TV-Abend dabei. „3 Jahre Ibiza – Der Talk“ erreichte durchschnittlich über 101.000 Zuseher:innen (E12+). Das bedeutet einen Meilenstein in der Geschichte des am schnellsten wachsenden News-Senders Österreichs. Die vier Österreichsender der Gruppe - PULS 4, PULS 24, ATV und ATV2 - erreichen gestern 13,7% Tagesmarktanteil. Die gesamte österreichische Privat-Sendergruppe erreicht gestern 30,8 Prozent Tagesmarktanteil.



Wer den gestrigen TV-Abend verpasst hat, hat heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 und in der ZAPPN App, zur besten Sendezeit, die Möglichkeit, gemeinsam mit PULS 24 zurück nach Ibiza zu reisen.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470