LIVE auf PULS 24 & ZAPPN: Alle Relegationsspiele der 1. & 2. Deutschen Bundesliga ab morgen mit Hertha-HSV & Dresden-FCK

Aufstiegsfreude oder Abstiegsfrust - alle Relegationsspiele ab morgen live auf PULS 24. PULS 24 berichtet live aus den Stadien und aus dem Studio in Wien mit Stargast Horst Heldt.

Wien (OTS) - Die Relegation in der deutschen Fußball-Bundesliga bringt ab Donnerstag, 19. Mai um 20:10 Uhr zwei nervenaufreibende Traditionsduelle live auf PULS 24. Den Auftakt am Donnerstag macht die Partie Hertha BSC Berlin gegen den Hamburger SV. Die Herthaner mit Trainer Felix Magath stehen nach dem letzten Spieltag der deutschen Bundesliga auf dem 16. Tabellenrang und müssen gegen den HSV, den Tabellendritten der 2. Bundesliga, den Abstieg verhindern. Der „Bundesliga-Dino“ will nach dem erstmaligen Abstieg 2018 endlich zurück in die höchste Spielklasse, dem Klub aus der Hauptstadt droht nach neun Jahren der harte Gang in die Zweitklassigkeit. Das Rückspiel aus Hamburg findet am Montag, 23. Mai um 20.10 Uhr live auf PULS 24 statt.

Den Abstieg aus der 2. Bundesliga muss Dynamo Dresden, mit dem Österreicher Michael Sollbauer, im Kracher gegen den 1. FC Kaiserslautern verhindern. Der vierfache deutsche Meister aus Kaiserslautern will nach langen vier Jahren der Drittklassigkeit den Rücken kehren. Dresden könnte den sofortigen Wiederabstieg hinnehmen müssen. Hin- und Rückspiel der Relegation der 2. Bundesliga gegen die 3. Liga sind am Freitag, 20. Mai und am Dienstag, 24. Mai jeweils um 20:10 Uhr live auf PULS 24 zu sehen.

Florian Knöchl, Johnny Ertl und Mario Hochgerner berichten live aus den Stadien. Florian Knöchl kommentiert die Relegationsduelle der 1. Bundesliga und Mario Hochgerner die der 2. Bundesliga. Moderator Phillip Hajszan begrüßt in Wien den ehemaligen Sturm-Kicker Horst Heldt für die ersten drei Duelle als Stargast im Studio. Der 52-jährige Deutsche wurde als Sportdirektor 2007 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister und 2011 mit dem FC Schalke 04 Pokalsieger.

PULS (2)4 SPORT-Team:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator/Field Reporter: Florian Knöchl

Experte & Co-Kommentator: Johnny Ertl

Kommentator/Field Reporter: Mario Hochgerner

Stargast im Studio: Horst Heldt





Relegation Bundesliga vs. 2. Bundesliga:

Hertha BSC Berlin vs. Hamburger SV

Am Donnerstag, 19. Mai um 20:10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich

Hamburger SV vs. Hertha BSC Berlin

Am Montag, 23. Mai um 20.10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich

Relegation 2. Bundesliga vs. 3. Liga:

1. FC Kaiserslautern vs. Dynamo Dresden

Am Freitag, 20. Mai um 20:10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich

Dynamo Dresden vs. 1. FC Kaiserslautern

Am Dienstag, 24. Mai um 20:10 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich

Die deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream in der ZAPPN App

