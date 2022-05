Kabarett Talente Show – 31.5. und 1.6. im Congress Center Baden

Bei freiem Eintritt mit-voten und tolle Preise gewinnen

Wien (OTS) - Die beliebte Kabarett Talente Show, presented by österreichische Lotterien findet heuer am 31. Mai und am 1. Juni in Baden statt. Unter zahlreichen Einreichungen wurden neun Künstler nominiert ihr Können vor Publikum unter Beweis zu stellen. Eine auserwählte Jury, bestehend aus namhaften Kabarettisten wie Herbert Haider, Marion Dimali, und Managern küren gemeinsam mit dem Publikum den Sieger des Abends. Der Sieger sowie der/die Zweitplatzierte des Abends qualifizieren sich für einen Auftritt beim Wiener Kabarettfestival im wundervollen regensicheren Arkadenhof des Wiener Rathauses. Dort dürfen Sie ihr Können vor über 1.200 Gästen präsentieren.

Die Stars des Abends – neun Nachwuchskünstler

Am 31.5.2022 im Congress Center Baden sind dabei

1) Andreas Wutte

2) Daniel Knopper ( Künstlername: Dan Knopper)

3) Sarah Wittmann (Künstlername: D´Sarah)

4) Sebastian Hochwallner

5) Felix Meier

6) Gilbert Blechschmid (Künstlername: Gilbert)

7) Karl Tattyrek (Künstlername: Tscharlie Derb)

8) Johannes Potmesil

9) Sandra Schuller (Künstlername: Die Schullerin)

Am 1.6.22 im Congress Center Baden sind dabei

1) Magdalena Julia Simmel (Künstlername: Magda Simmel)

2) Moritz Huber

3) John Smile

4) Wanger Martina (Schauspieler: Wolfgang Huber)

5) Chrissi Buchmasser

6) Declan Hiscox

7) Elisabeth Tuschl

8) Bernhard Viktorin und

9) Gerald Kaiser





Die prominente Jury

Marion Dimali (Schauspielerin, Regisseurin, Sängerin, Autorin, Moderatorin und Schauspielcoach)

Herbert Haider (Comedy Hirten)

Fergus Sweeney (Bezirksblatt)

Thomas Korponay-Pfeifer(Programmchef 88,6)

und viele mehr

Ein humorvoller Abend mit Gewinnchancen

2 x 1/2 Jahr Lotto gratis von den Österreichischen Lotterien

2 Tickets für das Wiener Kabarettfestival

1 Flasche Magnum Hochriegl

Moderation

Durch den heiteren Abend führt die bekannte Kabarettistin Isabell Pannagl

Einlass: 19:00 Uhr. Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt frei. Jeder Besucher erhält als Willkommensgetränk ein Glas Hochriegl Sekt.

Alle Infos zur Kabarett Talente Show presented by österreichische Lotterien unter:

https://wienerkabarettfestival.at/talente-show/

Alle Infos und Tickets erhältlich unter www.wienerkabarettfestival.at

