BFI Wien lädt am 9. Juni 2022 zum Weiterbildungstag

Persönliche Beratungsgespräche, ein kostenloses Bewerbungsfoto vom Profifotografen sowie ein großes Gewinnspiel und 200 Euro Messerabatt warten u.a. auf die Besucher. Eintritt frei.

Wien (OTS) - Das BFI Wien lädt am 9. Juni 2022 von 15:00 – 19:00 Uhr zum großen Weiterbildungstag in die Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1. Bei kostenlosem Eintritt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Zahlreiche Expertinnen und Experten stehen den ganzen Nachmittag für persönliche Beratungsgespräche in entspannter Atmosphäre zur Verfügung und beantworten alle Fragen zum umfassenden Bildungsangebot des BFI Wien und den Themen Fördermöglichkeiten und Bildungsfinanzierung. Alle Interessierten können sich kostenlos von einer Visagistin und einem Fotografen für ein professionelles Bewerbungsfoto in Szene setzen lassen.

Natürlich darf auch am Weiterbildungstag des BFI Wien der exklusive Messerabatt nicht fehlen. Alle Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien. Und beim großen Gewinnspiel winken den Besuchern zahlreiche Preise.

„Der persönliche Austausch ist gerade in Fragen zu Aus- und Weiterbildung kaum ersetzbar. Daher freut es uns sehr, dass wir endlich wieder alle Bildungsinteressierten zu uns ins Haus einladen dürfen“, hält Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien, fest. „Viele wissen, dass Weiterbildung gerade in der heutigen Zeit das ideale Werkzeug ist, um sich für die Zukunft vorzubereiten und abzusichern. Aber das Wie, Was, Wann und Wo stellt doch viele vor Herausforderungen. Der Weiterbildungstag ist die ideale Gelegenheit, um sich Antworten auf diese entscheidenden Fragen zu holen.“

Das detaillierte Programm des Weiterbildungstags am BFI Wien finden Sie unter www.bfi.wien/weiterbildungstag

