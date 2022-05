Adipositas: Schwere Last auch für die Volkswirtschaft

Europäischer Adipositas-Tag am 21. Mai: Mehr als die Hälfte aller Österreicher (54 Prozent) sind übergewichtig.

Wien (OTS) - Anlässlich des europäischen Adipositas-Tages am 21. Mai widmete sich der Wiener Wirtschaftskreis, die Denkfabrik in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Wirtschaftskammer Wien, dem Thema Fettsucht: Denn Übergewicht und Adipositas (Fettsucht) zählen zu den größten gesundheitspolitischen und gesundheitsökonomischen Herausforderungen der heutigen Zeit. „Der Wiener Wirtschaftskreis widmet sich aktuell der sich in erschreckendem Maße verbreitenden Adipositas, der Fettleibigkeit“, so Rudolf Taschner, Leiter des Wiener Wirtschaftskreises: „Ein höchst aktuelles Thema, nicht zuletzt deshalb, weil Adipositas einen gewichtigen Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf darstellt.“

Adipositas: Neben gesundheitlichen auch wirtschaftliche Folgen

Mehr als die Hälfte aller Österreicher (54 Prozent) sind laut aktuellem WHO-Report übergewichtig (EU-Durchschnitt liegt bei 59 Prozent). Bei den Kindern zwischen 5 und 9 Jahren ist es knapp jedes Dritte (28 Prozent), ebenso bei den Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren (26 Prozent). Österreichs Kinder liegen damit sogar über dem EU-Schnitt von 24 Prozent. „Kinder bezahlen einen hohen Preis dafür, wenn sie übergewichtig sind: Sie haben schlechtere Schulerfolge, sind öfter in der Schule abwesend und wenn sie Erwachsene sind, haben sie einen schlechteren Zugang zu höherer Ausbildung. Sie zeigen weniger Life-Satisfaction und werden dreimal häufiger ausgespottet“, so Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin.

Fettsucht verursacht Kosten in Milliardenhöhe

„Neben den massiven gesundheitlichen Schäden kostet das Übergewicht auch die Volkswirtschaft Milliarden“, sagt Alexander Biach, Direktor-Stellvertreter der Wiener Wirtschaftskammer. Medizinische Hilfe, betriebliche Ausfälle, Pflegefälle. Die Kosten, die dadurch der öffentlichen Hand und den Betrieben verursacht werden, lassen sich in vielen Fällen auf Übergewicht zurückführen.

Dabei könnten in der Arbeitsbevölkerung zwischen 800 und 1.400 Euro an Mehrkosten für medizinische Versorgung pro Jahr und Person reduziert werden, wenn durch Bewegung und Ernährung Übergewicht vermieden werden kann, so Biach.

Die Ausfälle für Betriebe aufgrund von Krankenständen belaufen sich auf 1.421 Euro für Übergewicht und 3.079 Euro für Adipositas pro Person und Jahr.

An Pensionszahlungen durch Berufsunfähigkeitspension ergeben sich in Summe 4 Mio. Euro oder 17.220 Euro pro Person die sich aus Übergewicht begründen.

Schließlich die Pflege, wo sich Übergewicht und Adipositas richtig kostenintensiv auswirken. 36,4 Prozent oder 170.000 der Pflegegeld-Fälle sind auf Übergewicht bzw. Adipositas zurückzuführen. Mit 5.885 Euro an durchschnittlichen Ausgaben für Pflegegeld ließe sich rund 1 Mrd. Euro an Pflegegeldausgaben auf Übergewicht und Adipositas zurückführen.

„Mit Fehlernährung werden meist Übergewicht oder Fettsucht (Adipositas) in Verbindung gebracht“, so Susanne Kaser, stellvertretende Direktorin der Innsbrucker Univ. -Klinik für Innere Medizin, die sich in ihren Forschungen hauptsächlich mit Diabetes beschäftigt: „Tatsächlich spielt aber die Ernährung auch bei vielen Erkrankungen eine ganz wesentliche Rolle, einerseits was die Entstehung und damit auch Möglichkeit zur Prävention vor Krankheiten betrifft, andererseits kann sie auch als effizientes Therapeutikum eingesetzt werden.“ Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH hat die österreichische Sozialversicherung das Projekt REVAN (Richtig Essen von Anfang an) initiiert, in dem Ernährungsworkshops für Schwangere, Stillende und Kinder bis zum 10. Lebensjahr angeboten werden und gleichzeitig auch für Eltern und Pädagogen gezielte Informationsveranstaltungen und -unterlagen zur Verfügung gestellt werden. „Zudem bietet die ÖGK in verschiedenen Bundesländern multidisziplinäre Schulungsprogramme an und unterstützt Diätferien für betroffene Kinder und stationäre Rehabilitationen an speziellen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche“, so Martin Schaffenrath, Verwaltungsrat der österreichischen Gesundheitskasse.

Über den Wiener Wirtschaftskreis

Der 2017 von der Wiener Wirtschaftskammer (WKW) ins Leben gerufene Wiener Wirtschaftskreis versteht sich als Denkfabrik in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Seine Funktion ist es, innovative Lösungen aufzuzeigen, in die Diskussion einzubringen und beratend zu wirken. Auf Initiative von Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, erweitert der Wiener Wirtschaftskreis seine Expertenrunde mit ausgewiesenen Fachleuten aus der Medizin und dem Gesundheitswesen, um die volkswirtschaftliche Komponente von Krankheit und Gesundheit stärker zu beleuchten.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

01 51450 1814

presse @ wkw.at

news.wko.at