„Ang´steckt is“: Windkraft Simonsfeld eröffnet Windpark mit mehr als 1.000 Besucher*innen

Ersntbrunn/Poysdorf-Wilfersdorf (OTS) - 2021 errichtete das niederösterreichische Unternehmen 14 Windenergieanlagen in den Windparks Poysdorf-Wilfersdorf und Prinzendorf. Die vier Anlagen in Poysdorf-Wilfersdorf produzieren jährlich Strom für 13.000 Haushalte. Sie wurden nun mit einem großen Fest für die Menschen aus der Region, Partner und Freunde feierlich eröffnet.

Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich das Windparkfest in Poysdorf-Wilfersdorf, mehr als 1.000 Besucher*innen feierten gemeinsam mit der Windkraft Simonsfeld die Eröffnung ihres neuen Windparks. Die Windkraft Simonsfeld bot ein attraktives Programm: Info-Stände zu Windpark und Unternehmen, eine Kranfahrt mit spektakulärer Fernsicht, Besichtigung der Windenergieanlage, Kinderprogramm, Schraubenweitwurf, regionale Schmankerl und vieles mehr. Hatte das Team noch in der Früh nach heftigen Regenschauern am Festgelände in Gummistiefeln mit knöcheltiefem Schlamm zu kämpfen, so zeigten sich am Nachmittag dank der gemeinsamen Anstrengungen beste Bedingungen und strahlender Sonnenschein.

Großer Andrang und regionale Unterstützung für Windenergie



Bei der offiziellen Eröffnung bedankten sich die neuen Vorstände der Windkraft Simonsfeld Markus Winter und Alexander Hochauer bei den vielen Interessierten und Unterstützer*innen: „Poysdorf und Wilfersdorf sind Vorzeigegemeinden, wenn es um erneuerbare Energien geht. Uns verbindet eine jahrelange, gute Partnerschaft. Mit den neuen Anlagen produzieren wir regionale, unabhängige und kostengünstige Energie,“ so Winter. „Hier wird die ideale Kombination aus Wein & Wind gelebt. Der große Besucherandrang zeigt, wie sehr der Ausbau der Windenergie von der regionalen Bevölkerung mitgetragen wird. Wir freuen uns, dass so viele hier sind und mit uns feiern,“ ergänzt Hochauer.

„Die Windkraft Simonsfeld ist beim Ausbau erneuerbarer Energie ein langjähriger Partner mit Handschlagqualität. Auch der Tourismus floriert in der Region, mit Unterstützung der Windkraft Simonsfeld werden etwa Radwege instandgesetzt, der Radtourismus boomt,“ freut sich auch Thomas Grießl, Bürgermeister von Poysdorf.

Energetische Party-Stimmung mit Coverllerie



Zum Abschluss des großartigen Festes heizte die lokale Band Coverllerie den Festgästen mit vielen Hits ein, das Festzelt wurde zur Clubbing-Tanzfläche. Bis Mitternacht dauert das Fest mitten im Windpark.

Über die Windkraft Simonsfeld



Die Windkraft Simonsfeld betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 158.000 Haushalten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at

