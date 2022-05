Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Vom Erzählabend in Heinrichs bis zur Gastspielpremiere in Baden

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen des Projekts „Große Geschichte, kleine Geschichten“ wird in den nächsten Wochen in drei Wirtshäusern der Gemeinde Unserfrau-Altweitra in Erzählabenden die „Welt von früher“ wieder lebendig. Den Auftakt macht morgen, Mittwoch, 18. Mai, das Gasthaus Stangel in Heinrichs, wo es ab 18.30 Uhr um Märkte, Geschäfte, das Ein- und Verkaufen geht. Nähere Informationen unter 0664/1505348, Thomas Samhaber, und e-mail sam @ ild.cc.

Am Donnerstag, 19. Mai, liest die Rapperin und Spoken-Word-Performerin Mieze Medusa, Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene, ab 18 Uhr bei freiem Eintritt in der Stadtbücherei Krems aus ihrem Roman „Du bist dran“. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Stadtbücherei & Mediathek Krems unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.at/buecherei.

Am Donnerstag, 19. Mai, setzt auch das Lastkrafttheater die Tournee seiner diesjährigen Produktion „Des is afoch so - Ein sagenhafter Jux“ von Peter Pausz (Regie: Nicole Fendesack) vor der Firma Pallanits in Brunn am Gebirge fort. Am Freitag, 20. Mai, gibt es einen weiteren Termin am Hauptplatz von Hollabrunn; Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

In der Galerie grenzART in Hollabrunn wiederum steht am Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr eine Lesung mit Günter Vallaster, Ines Oppitz und Gerald Nigl auf dem Programm. Nähere Informationen bei der Galerie grenzART unter 0676/9185440, e-mail office @ grenzart.org und www.grenzart.org.

Ebenfalls am Freitag, 20. Mai, feiert ab 19.30 Uhr am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten „Der Talisman“ von Johann Nestroy in einer Inszenierung des Regieduos Kaja Dymnicki und Alexander Pschill Premiere. Das Theaterleiterpaar der Wiener Bühne Bronski & Grünberg bringt die Geschichte um Titus und seine Salome Pockerl mit viel Musik und eigenen Couplets auf die Bühne. Vorstellungen im Landestheater gibt es ab Herbst; dazwischen gibt es am 14. Juni und 31. August Gastspiele im Congress Center Villach bzw. an der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Im Puppentheatermuseum in Korneuburg wird am Freitag, 20. Mai, ab 16 Uhr zum ersten Mal das Handpuppenspiel „Der gestiefelte Kater“ des Puppentheaters Trauminsel gespielt. Weitere Termine gibt es am 27. Mai ab 16 Uhr sowie am 22. und 29. Mai jeweils ab 10.30 und 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61219163, e-mail puppentheater-korneuburg @ gmx.at und www.trauminsel.org.

Am Samstag, 21. Mai, lädt das Festspielhaus St. Pölten zur Premiere von „Broken Chord“ im deutschsprachigen Raum: In der Festspielhaus-Koproduktion bringt der Tänzer und Choreograf Gregory Maqoma die Geschichte eines südafrikanischen Chors auf die Bühne, der Ende des 19. Jahrhunderts in See sticht, um Spenden für eine Schule zu sammeln. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Getanzt wird am Samstag, 21. Mai, auch im Theater des Balletts in St. Pölten, wo Absolventen der Workshopreihe „Choreografische Forum“ ab 19 Uhr unter dem Motto „Junge Choreografen. Vom Labor auf die Bühne“ ihre Arbeiten mit dem Europaballett St. Pölten präsentieren. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail info @ europaballett.at bzw. tickets @ europaballett.at und www.europaballett.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten hingegen betritt am Samstag, 21. Mai, mit Hosea Ratschiller „Ein neuer Mensch“ die Bühne; der gleichnamige Kabarettabend beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

„Schrammeln, Schmankerl, Schabernack – Von Tieren und anderen Zweibeinern“ nennt sich ein Abend im Rahmen des neuen Festivals „KLASSIK.KLANG berndorf“ am Samstag, 21. Mai, im Stadtsaal Berndorf. Ab 19.30 Uhr liest dabei Karl Markovics literarische Schmankerln, während die Neuen Wiener Concert Schrammeln Schrammel-Musik spielen. Nähere Informationen und Karten bei den Bühnen Berndorf unter 02672/82253-43, e-mail office @ buehnen-berndorf.at und www.buehnen-berndorf.at.

Ebenfalls am Samstag, 21. Mai, geht ab 20 Uhr im Leopold-Fuhrmann-Saal in Tribuswinkel die Premiere der Travestieshow „Die Glamour-Queens“ über die Bühne. Karten unter 0670/4072770; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

„In meinem Bart versteckte Geschichten" heißt eine musikalische Lesung mit Hamed Abboud und Max Resch im Rahmen eines „Literatur-Kaffeehauses“ am Dienstag, 24. Mai, ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520, e-mail kultur @ baden.gv.at und www.baden.at.

In der Wachauarena in Melk zeigt Omar Sarsam am Dienstag, 24. Mai, seine „Sonderklasse“; der gleichnamige Kabarettabend beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Kabarett gibt es am Dienstag, 24. Mai, auch in der „babü” in Wolkersdorf, wo Marco Pogo, Frontmann der Wiener Punkband Turbobier, ab 20.30 Uhr zu seiner „Gschichtldrucker"-Vorpremiere lädt. Nähere Informationen und Karten in der „babü” unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Schließlich gastiert das Landestheater Niederösterreich mit „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ von Bertolt Brecht und der Musik von Paul Dessau (Regie: Ruth Brauer-Kvam) am Dienstag, 24., und Mittwoch, 25. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

