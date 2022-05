AVISO: ÖGB-Jugendkongress am 21. Mai 2022 - "Deine Zukunft – Unsere Mission“

Eröffnung mit Willi Mernyi, Leitender ÖGB-Sekretär, AK-Präsidentin Renate Anderl und Wiener Stadtrat Peter Hacker / Wahl ÖGJ-Vorsitz

Wien (OTS) - Am Samstag, den 21. Mai, findet der 37. Kongress der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) statt. Unter dem Motto "Deine Zukunft – Unsere Mission“ diskutieren Lehrlinge, Schüler:innen und Studierende über die Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelten, von denen besonders junge Menschen betroffen sind. In den letzten Jahren hat die Teilhabe stark gelitten, Verteilungskämpfe haben sich verschärft, die Bewältigung der Klimakrise ist eine riesige Aufgabe und Arbeitsplätze sind in einem ständigen Wandel.

Strategien, die es braucht, um die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gemeinsam zu meistern, finden sich in den Anträgen des 37. Bundesjugendkongresses wieder. Forderungen für eine Modernisierungs- und Digitalisierungsoffensive an den Berufsschulstandorten, einen Rechtsanspruch auf Lehre mit Matura in der Arbeitszeit, 1.000 Euro Mindestlehrlingsentschädigung, mehr Beteiligungsmöglichkeiten von Jugendlichen in Schulen und Lehrbetrieben, Staatsbürgerschaft für in Österreich geborene Kinder, die Abschaffung unbefristeter Mietverträge, Ausbau der Ausbildungsplätze für Pflegeberufe und Ausbau der psychosozialen Unterstützung an Berufsschulen stehen im Fokus.

Die rund 200 Delegierten werden die politischen Positionen der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) für die kommenden Jahre beschließen und den Vorsitz der ÖGJ wählen. Als ihr Bundesvorsitzender kandidiert der 23jährige Richard Tiefenbacher aus der Gewerkschaft younion _ Die Daseinsgewerkschaft.

Bitte merken Sie vor:

37. Bundesjugendkongress des ÖGB "Deine Zukunft – Unsere Mission“.

Wann: Samstag, 21. Mai 2022, Eröffnung um 10 Uhr

Wo: Ankerbrotfabrik, Absberggasse 27, 1100 WIEN

Aus dem Programm:

Eröffnung mit Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments (Videogrußbotschaft), AK-Präsidentin Renate Anderl und Willi Mernyi, Leitender Sekretär des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Diskussion und Abstimmung der Anträge

Antrittsrede des gewählten Vorsitzenden



