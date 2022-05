Berufsdetektive kochen für Obdachlose

Wien (OTS) - Das Leben verläuft nicht immer in besten Bahnen. Das wissen insbesondere Berufsdetektive, die täglich in allen sozialen Schichten der Gesellschaft tätig sind. Der Österreichische Detektiv-Verband hat vor Ausbruch der Pandemie damit begonnen, sich auch jener Mitmenschen anzunehmen, die vom Leben (aus welchen Gründen auch immer) nicht sonderlich reich belohnt wurden, und kochte in der Gruft2 für Obdachlose. Nun ist dies wieder möglich und wird zur Serie erhoben.

Geld- und Sachspenden für Benachteiligte sind eine hehre Sache. Sich aber selbst aktiv an den Herd zu stellen und das Nichtselbstverständliche zu erkennen, ist eine andere Liga. Zeit und Arbeit schenken. Der ÖDV setzt das aktiv um. Ob Vorstand, ordentliches oder außerordentliches Mitglied – Alle stehen in einer Küche und bereiten unter qualitativer wie zeitlicher Anforderung für die schwächsten Menschen unserer Gesellschaft Mahlzeiten zu. Koordinierte Gemeinschaftsarbeit.

Der ÖDV kocht und serviert am 18.05.2022 zwischen 8 und 12 Uhr in der Caritas-Gruft2 in 1180 Wien, Lacknergasse 98 folgendes Menü:

Böhmische Erdäpfelsuppe mit Steinpilzen a la „Grandhotel Pupp“ (Rezeptquelle Magenschab)

Kalbsrahmgulasch mit Spätzle (Rezeptquelle Plachutta)

Der ÖDV dankt allen Mitwirkenden und Spendern für den Wareneinkauf

Rückfragen & Kontakt:

Georg Krasser

Geschäftsführer



Wickenburggasse 3

1080 Wien

www.oedv.at

Mail: office @ oedv.at