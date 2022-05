Diplomatinnen und Diplomaten unterstützen IDAHOBIT 2022

Diplomats for Equality feiern den 17. Mai als Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie

Wien (OTS) - Wir, das Außenministerium der Republik Österreich und die diplomatischen Vertretungen der folgenden Staaten, sowie die folgenden Organisationen freuen uns darauf, den 17. Mai als Internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie (IDAHOBIT) und als weltweiten Festtag der Diversität und Integration zu feiern:

Albanien, Australien, Belgien, Kanada, Chile, Costa Rica, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Montenegro, Niederlande, Neuseeland, Nordmazedonien, Norwegen, Portugal, San Marino, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Ukraine, Vereinigte Königreich, Vereinigte Staaten und Uruguay, sowie die Diplomatische Akademie Wien - Vienna School of International Studies, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), und die Delegation der Europäischen Union bei den Internationalen Organisationen in Wien.

Wir stehen uneingeschränkt zum IDAHOBIT 2022-Thema „Our Bodies, Our Lives, Our Rights”. Wir verpflichten uns zur Unterstützung der Rechte der Menschen, ihr Geschlecht frei auszudrücken und ihre eigenen Entscheidungen in Bezug auf ihre Körper zu treffen, ohne Belästigung, Gewalt, Diskriminierung oder Repressalien. Daher setzen wir uns auch dafür ein, Praktiken zu verbieten, einschließlich sogenannter „Konversionstherapien“, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität einer Person zu ändern. Die COVID-19 Pandemie und die globale Wirtschaftskrise haben die vulnerable Situation von LGBTIQ+ Personen verschärft, vor allem was die psychische Gesundheit betrifft. Sie haben auch bestehende Ungleichheiten aufgezeigt, wie beispielsweise Vorurteile und soziale Stigmatisierung, Diskriminierung, ökonomische Probleme und die Gefahr von Gewalt. LGBTIQ+ Personen sind in bewaffneten Konflikten überproportional von Gewalt und Diskriminierung betroffen. Wir verurteilen aufs Schärfste den Angriffskrieg, der internationales Recht und OSZE-Vereinbarungen bricht. Wir sind zutiefst besorgt über die besonderen und schwerwiegenden Auswirkungen auf Personen in vulnerablen Situationen, einschließlich LGBTIQ+ Personen, wie in Berichten der OSZE und der Vereinten Nationen dokumentiert.

In vielen Staaten leiden LGBTIQ+ Personen weiterhin unter Gewalt, Diskriminierung und Schikanen, oftmals mit Todesfolge. In 71 Gerichtsbarkeiten existieren Gesetze, die einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen untersagen. Wir bleiben angesichts dieser menschenverachtenden Maßnahmen alarmiert. Wir sind der festen Überzeugung, dass Menschen nicht von Gewalt und Diskriminierung bedroht sein sollten, nur weil sie sind, wer sie sind oder weil sie lieben, wen sie lieben. Tolerante und integrative Gesellschaften kommen allen Menschen zugute.

Ebenso setzen wir uns weiterhin uneingeschränkt für die Förderung und den Schutz der Rechte von LGBTIQ+ Personen ein. Ihnen müssen die gleiche Würde, der gleiche Respekt und die gleichen Rechte wie allen anderen Menschen zuerkannt werden. Wir anerkennen den Wert von Diversität und der Stärkung jener, die sich als lesbisch, homosexuell, bisexuell, transgender und queer identifizieren. Wir werden weiterhin über unsere Botschaften und internationalen Organisationen zusammenarbeiten, einschließlich der UN, des Europarates, der europäischen Institutionen, der OSZE, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), des Mercosur (Reunion de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos) und dem Commonwealth, um Toleranz und Nichtdiskriminierung gegenüber LGBTIQ+ Personen zu fördern und gegen diskriminierende Gesetze vorzugehen, beispielsweise jener, die Homosexualität unter Strafe stellen.

Wir wollen auch den mutigen Einsatz der Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger, Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffenden und der Zivilgesellschaftsorganisationen würdigen. Sie machen auf Themen aufmerksam, die LGBTIQ+ Personen betreffen, und weisen auf mögliche Verstöße gegen die Menschenrechte hin.

Wir werden diese und andere Ungerechtigkeiten weiterhin beleuchten und uns weiterhin für alle einsetzen, unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und Geschlechtsmerkmalen. Wir hoffen, dass Sie sich das ganze Jahr über unseren Bemühungen anschließen werden, die diplomatische Gemeinschaft Wiens zu einer integrativeren Gemeinschaft für alle zu machen. Wir müssen vereint sein, um Vielfalt und Widerstandsfähigkeit der LGBTIQ+ Community zu feiern und Menschenrechte, Inklusivität und Gerechtigkeit zu verteidigen.

