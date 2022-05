ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz "Grünes Gas als Konjunktur- und Jobmotor"

Wien (OTS) - Der Ausbau von Grünem Gas in Österreich birgt eine Reihe positiver volkswirtschaftlicher, ökologischer und geopolitischer Effekte für Österreichs Standort, Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Economica und Econmove.



Die Wirtschaftsforscher erläutern, warum Erneuerbares Gas in Form von Biogas und Wasserstoff ein erfolgsversprechender Energieträger und Konjunkturmotor für die Zukunft ist und warum Investitionen in den Ausbau von Produktionsanlagen in Österreich gerade jetzt sinnvoll sind.



Ihre Gesprächspartner sind:

Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein , Economica Institut für Wirtschaftsforschung

, Economica Institut für Wirtschaftsforschung Dr. Anna Kleissner , Econmove GmbH

, Econmove GmbH DI Peter Weinelt, Obmann des Fachverband Gas Wärme (FGW) und Generaldirektor-Stellvertreter der Wiener Stadtwerke GmbH

Pressekonferenz: "Grünes Gas als Konjunktur- und Jobmotor"

Datum: 20.05.2022, 11:00–12:00 Uhr

Ort: Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien, Österreich

