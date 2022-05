Fußball-Final-Festspiele bei ServusTV

ServusTV zeigt die Endspiele in der UEFA Champions League, Europa League, Europa Conference League plus das Finale im DFB Pokal live und exklusiv im österreichischen Free-TV.

Wals (OTS) - 4 große Endspiele innerhalb von 10 Tagen – die heimischen Fußballfans kommen vom 18. bis 28. Mai voll auf ihre Rechnung bei ServusTV.



Den Anfang macht am Mittwoch, den 18. Mai, ab 20:15 Uhr das Finale in der UEFA Europa League: In Sevilla steigt das Duell der beiden Fan-Magneten Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers. Triumphiert Frankfurt-Trainer Oliver Glasner als erster österreichischer Trainer seit Ernst Happel in einem europäischen Klub-Bewerb?



Schon am Samstag, den 21. Mai, folgt ab 19:40 Uhr, mit dem Finale im DFB Pokal das nächste Highlight. Wieder ist Rot-Weiß-Rot Trumpf, wenn Philipp Lienhart mit SC Freiburg Konrad Laimer und Co. von RB Leipzig fordert. Als Experten im Einsatz: Sebastian Prödl und Martin Harnik, die beide 2009 mit Werder Bremen den DFB Pokal gewannen.



Am Mittwoch, den 25. Mai, steigt bei ServusTV das erste Finale der neuen UEFA Europa Conference League. AS Roma, das Team von José Mourinho, trifft in Tirana auf Feyenoord Rotterdam mit ÖFB-Legionär Gernot Trauner.



Krönender Abschluss der Fußball-Final-Festspiele ist am Samstag, den 28. Mai, der Showdown in der UEFA Champions League zwischen Liverpool und Real Madrid. Real-Abwehrchef David Alaba greift nach zwei Siegen mit dem FC Bayern München bereits zum dritten Mal nach dem Henkelpott. ServusTV zeigt das Finale der Königsklasse im Stade de France von Paris inklusive ausführlicher Vorberichterstattung live ab 19:35 Uhr. Als Experten im Einsatz: Ex-Rapid-Torjäger Jan Aage Fjörtoft und Steffen Freund, Champions-League-Sieger 1997.



