Continentale Assekuranz Service GmbH: Spannende Zukunftsthemen beim „Intensivworkshop BU & Leben 2022“

Wien (ots) - Großen Anklang bei Vermittlern fand der „Intensivworkshop BU & Leben 2022“ der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS). Angesehene Experten referierten und diskutierten dazu in Anif bei Salzburg rund um die Themen Berufsunfähigkeits-(BU) und Altersvorsorge. „Die Berufs- und Arbeitswelt wandelt sich rasant. Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihnen vielfältige Hintergrundinformationen ebenso wie praktische Tipps mit auf den Weg geben“, begrüßte CAS-Geschäftsführer Mag. Gerfried Karner die Teilnehmer. Die ausgebuchte Veranstaltung fand erstmals wieder vor Ort statt.

Zukunfts- und bedarfsgerechte BU-Absicherung im Fokus

Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben im Continentale Versicherungsverbund, nahm Zukunftsbranchen und Einflussfaktoren auf traditionelle Berufsfelder in den Blick. Unter anderem zeigte er, dass auch vermeintlich klassische Handwerker-Jobs, wie der eines Dachdeckers, heute von technologischem Fortschritt gewandelt werden. „Inzwischen erleichtern IT-Systeme die Bürotätigkeiten, neue Technologien die praktische Arbeit“, so Pollmer. „Viele Betriebe nutzen Drohnen, um Schäden zu beurteilen oder Dächer zu vermessen.“

Die Continentale Lebensversicherung als langjähriger BU-Versicherer berücksichtigt solche zukünftigen Entwicklungen schon bei der Konzeption der Tarife. „Die Continentale PremiumBU leistet, wenn der zuletzt ausgeübte Beruf nicht mehr ausgeführt werden kann. Und zwar in genau der Arbeitswelt und der Art und Weise, die gerade zum Eintritt des Leistungsfalles aktuell ist“, betonte der erfahrene Produktentwickler. Zudem müsse eine BU den Lebensweg der Kunden mitgehen. So stehen Continentale-Kunden zahlreiche Pakete zur Nachversicherung oder Zusatzoptionen zur Verfügung.

Wertvolle Einblicke in die BU-Leistungspraxis

Überdies erhielten die Vertriebspartner Einblicke in die BU-Leistungsprüfung. Anhand von Praxisbeispielen informierte Günter Wagner anschaulich über Leistungsursachen und -entscheidungen. Darüber hinaus stellte der Leiter des Servicecenters Leben der Continentale das Serviceversprechen der Gesellschaft im BU-Leistungsfall dar: „Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass wir auf die Meldung Ihres Kunden innerhalb von 48 Stunden reagieren. Eingehende Unterlagen bearbeiten wir innerhalb von vier Wochen abschließend und umfassend.“ Auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie ging der Experte ein. So besteht für Continentale-Kunden bei gesundheitlichen Folgen von COVID-19 voller Versicherungsschutz. Eventuelle Impfschäden sind ebenfalls abgedeckt.

Blicke über den Tellerrand

Externe Referenten ermöglichten den Workshop-Teilnehmern schließlich einen Blick über den Tellerrand. Viel Wissenswertes über die aktuellen gesetzlichen Pensionsarten im BU-Fall vermittelte Arno Slepice, Versicherungsmakler und Experte im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Ewald Nowotny beleuchtete die Zukunft der Sozialversicherungssysteme. Neue Impulse für eine moderne Kundenansprache erhielten die Teilnehmer schließlich von Tristan Horx. Laut dem Trendforscher des Zukunftsinstituts Horx GmbH müsse man Menschen jeden Alters künftig noch stärker als Individuen wahrnehmen.

Freie Vermittler finden für sie speziell aufbereitete Informationen unter

https://makler.continentale.at/.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit mehr als 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählt sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

