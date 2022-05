Investment mit Realwertsicherung: IFA startet Vertrieb des geförderten Wohnbauprojekts „Harter Straße 96“ in Graz

Private Anlegerinnen und Anleger können sich ab sofort am 487. IFA Bauherrenmodell beteiligen

IFA Bauherrenmodell Plus mit zugeordnetem Wohnungseigentum bietet langfristig solide, inflationsgesicherte Mieteinnahmen in begehrter Lage

Bis 2024 schafft IFA 30 geförderte Neubauwohnungen

Die IFA AG ermöglicht privaten Anlegerinnen und Anlegern ab sofort die Beteiligung am geförderten Wohnbauprojekt „Harter Straße 96“ in Graz. Das IFA Bauherrenmodell Plus mit einem Investitionsvolumen von 11 Mio. Euro ist bereits das 487. Bauherrenmodell von Österreichs Marktführer. Dabei realisiert IFA bis 2024 im grünen Grazer Stadtteil Straßgang 30 geförderte Neubauwohnungen zwischen 42 und 92 m2 mit privaten Freiflächen. Das IFA Bauherrenmodell Plus mit zugeordnetem Wohnungseigentum bietet privaten Anlegerinnen und Anlegern stabile und durch Indexierung inflationsgesicherte Mieteinnahmen als langfristiges arbeitsfreies Zusatzeinkommen. Die Mindestbeteiligung beträgt rund 350.000 Euro, ein Einstieg ist bereits ab einem Eigenkapital in Höhe von rd. 122.000 Euro, verteilt auf drei Jahre, möglich.

„Der geförderte Wohnbau überzeugt nahezu unabhängig vom Marktzyklus durch höchste Stabilität. Leistbarer, hochwertiger Wohnraum ist und bleibt bei Mieterinnen und Mietern begehrt. Bei unserem Immobilieninvestment ‚Harter Straße 96‘ profitieren Anlegerinnen und Anleger von langfristig berechenbaren, inflationsgesicherten Mieteinnahmen. Die Nachfrage von Investorinnen und Investoren ist sehr groß, das bestätigen zahlreiche Vorreservierungen für Wohnungen des Projekts. Interessierte sollten rasch handeln, um sich ihre Beteiligung zu sichern“, so Michael Meidlinger, CFO der IFA AG.

Das IFA Bauherrenmodell Plus verbindet Vorteile des klassischen Bauherrenmodells mit jenen einer Vorsorgewohnung: Anlegerinnen und Anleger investieren in eine von ihnen ausgewählte Wohnung und werden zu anteiligen Miteigentümern der Immobilie. Das Wohnungseigentum wird nach Baufertigstellung begründet, der persönliche Anteil im Grundbuch eingetragen. Gemeinsame Vermietung (Mietenpool) gewährleistet inflationsgesicherte Einnahmen für vorerst 20 Jahre, danach ist eine Eigenvermietung möglich.

Alle Informationen zu diesem und weiteren Investments unter www.ifa.at.



Daten & Fakten: "Harter Straße 96"

Standort: Harter Straße 96, 8053 Graz

Wohnungen: 30 Neubauwohnungen, alle mit privaten Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse, Loggia oder Balkon

22 PKW-Tiefgaragenplätze

Gesamtinvestition: 11 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell Plus mit persönlichem Eintrag der Investorinnen und Investoren im Grundbuch. Das Wohnungseigentum wird nach Fertigstellung begründet.

Geplante Fertigstellung: Frühjahr 2024

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 486 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,54 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

