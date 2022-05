Talin Seifert neue Managing Partnerin bei [WORX]

Female Power für die Wiener Digital-Agentur

Was uns alle hier verbindet ist, dass wir Markenfetischisten sind. Ich liebe es, Marken zu entwickeln und wie Gerald Obrovnik Geschichten zu erzählen und Unternehmen neu zu positionieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass es heute keinen Brandingprozess gibt, der ohne digitale Lösungen auskommt. Bei WORX kommen alle Kompetenzen in ein einem sehr erfahrenen Team zusammen. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe und den starken Gestaltungswillen, den ich immer hatte, jetzt hier leben kann. Talin Seifert, neue Managing Partnerin bei WORX 1/4

Unser Unternehmen wurde zu einer Zeit gegründet, wo das Internet gerade langsam erwachsen wurde. Heute gehören wir quasi zu den letzten „Dinosauriern“ der digitalen Kommunikation – gerade in einem so schnelllebigen Bereich ist diese Erfahrung extrem wertvoll. WORX-Gründer Gerald Obrovnik 2/4

Nach einer Auszeit und dem Abwägen unterschiedlicher Möglichkeiten, habe ich mich sehr bewusst für den Weg in die Selbständigkeit und vor allem für WORX als meine neue berufliche Heimat entschieden Talin Seifert, neue Managing Partnerin bei WORX 3/4

Talin ist eine exzellente Kommunikatorin und Fachfrau auf ihrem Gebiet. Sie ist eine perfekte Ergänzung für unser Team und eine große Bereicherung für unsere Kunden. Davon bin ich zu 100 % überzeugt“ und ergänzt: „Ich habe schon immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet, darum freue ich mich besonders darauf, die Agenden von WORX nun gemeinsam mit ihr zu lenken. WORX-Gründer Gerald Obrovnik 4/4

Wien (OTS) - Mit Talin Seifert steht seit Anfang des Jahres eine Expertin in Sachen Medienmanagement, Branding, Positionierung, Vermarktung und Bewegtbild gemeinsam mit Gründer und Geschäftsführer Gerald Obrovnik an der Spitze der Wiener Digital-Agentur.

Die 37-jährige Wienerin geht den Schritt in die Selbständigkeit mit geballtem Know-How aus 17 Jahren Erfahrung auf dem Parkett der Kommunikations- und Agentur-Szene. In der Branche kennt man Talin Seifert u.a. aus Führungspositionen in einer der Top-10 Werbeagenturen (GGK), im Bereich des Medienmanagements in einem der größten Verlagshäuser (VGN) des Landes oder als Geschäftsführerin von Österreichs führendem Premium Multi Channel Network (Diego5).

„Nach einer Auszeit und dem Abwägen unterschiedlicher Möglichkeiten, habe ich mich sehr bewusst für den Weg in die Selbständigkeit und vor allem für WORX als meine neue berufliche Heimat entschieden“ , so die neue Co-Geschäftsführerin Talin Seifert und weiter: „Was uns alle hier verbindet ist, dass wir Markenfetischisten sind. Ich liebe es, Marken zu entwickeln und wie Gerald Obrovnik Geschichten zu erzählen und Unternehmen neu zu positionieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass es heute keinen Brandingprozess gibt, der ohne digitale Lösungen auskommt. Bei WORX kommen alle Kompetenzen in ein einem sehr erfahrenen Team zusammen. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe und den starken Gestaltungswillen, den ich immer hatte, jetzt hier leben kann.“

Wir brauchen nicht smarte Technologien, sondern Lösungen für smarte Menschen

WORX-Gründer Gerald Obrovnik blickt auf über 20 Jahre Unternehmensgeschichte zurück: „Unser Unternehmen wurde zu einer Zeit gegründet, wo das Internet gerade langsam erwachsen wurde. Heute gehören wir quasi zu den letzten „Dinosauriern“ der digitalen Kommunikation – gerade in einem so schnelllebigen Bereich ist diese Erfahrung extrem wertvoll.“

Zu seiner neuen Co-Geschäftsführerin sagt Gerald Obrovnik: „Talin ist eine exzellente Kommunikatorin und Fachfrau auf ihrem Gebiet. Sie ist eine perfekte Ergänzung für unser Team und eine große Bereicherung für unsere Kunden. Davon bin ich zu 100 % überzeugt“ und ergänzt: „Ich habe schon immer sehr gerne mit Frauen zusammengearbeitet, darum freue ich mich besonders darauf, die Agenden von WORX nun gemeinsam mit ihr zu lenken.“

Weitere Informationen: www.worx.at

Digital Projects. Everybody Loves. WORX be different. it worx.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikationsberatung Ulla Arias

Mag. Ulla Arias Raab

+43 650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com