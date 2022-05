STEUP Realitäten sieht Assetklasse Gesundheitsimmobilien auf dem Vormarsch

Wien (OTS) - Der Investment-Makler STEUP Realitäten vermittelt Liegenschaften für Gesundheitsprojekte an Immobilienentwickler, sowie an ausgewählte Investoren. Gemeinsam mit BARTOSEK Medical wurden bereits mehrere Projekte umgesetzt – und das mit attraktiven Renditen. Am Markt ist ein deutlicher Investitionstrend hin zu Gesundheits- und Sozialimmobilien erkennbar.

Überlastete Krankenhäuser, Ärzte- und Pflegemangel: Die europäische Gesundheitsversorgung ist im Wandel und muss sich einigen Herausforderungen stellen. Die Gesundheitspolitik forciert daher die Auslagerung vieler Leistungen aus dem Krankenhausbereich in die ambulante Versorgung. Das bedingt, dass man künftig eine leistungsfähigere Infrastruktur braucht, die von privaten Unternehmen getragen wird. Hier kommen Immobilienentwickler und Investoren ins Spiel.

„Gesundheits- und Sozialimmobilien sind eine eigene Asset-Klasse, die es bis vor rund 10 Jahren in Europa kaum gegeben hat. Mittlerweile merken wir einen regelrechten Trend zu Investitionen in entsprechende Projekte“ , so Dieter Steup, Gründer und Geschäftsführer von STEUP Realitäten. Gemeinsam mit dem jahrelangen Partner BARTOSEK Medical, dem führenden Anbieter im Bereich medizinischer Lösungen, setzte der Investment Makler bereits mehrere Projekte erfolgreich um.

„Die Rendite für Gesundheitsimmobilien liegt mit 3% mittlerweile oft über dem Wohnbereich. Außerdem verspricht diese Asset-Klasse deutlich mehr Sicherheit, da auch der Bedarf in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen wird“ , so Steup. Zudem profitieren Investoren von einer gewissen Rückversicherung durch den öffentlichen Versorgungsauftrag. Hinzu kommt, dass aufgrund der geringen Anzahl der Gesundheitsimmobilien – die grundsätzlich komplexe bauliche Anforderungen erfüllen müssen – eine konstante Mietersituation entsteht.

Daher ist die Nachfrage bei institutionellen Anleger mittlerweile wesentlich höher als das derzeitige Angebot. STEUP Realitäten bietet hier eine umfassende Serviceleistung. Der Investment-Makler nutzt sein breites Netzwerk, um die Off-Market gehandelten Objekte an einen passenden Projektentwickler als auch Investor zu vermitteln.

Zahlreiche Gesundheitsprojekte bereits erfolgreich umgesetzt

STEUP Realitäten bringt im Gesundheitsbereich viel Erfahrung mit - das zeigt sich unter anderem auch in der langjährigen Zusammenarbeit mit BARTOSEK Medical. Hier wurden bereits einige Gesundheitsimmobilien realisiert. Darunter das Zentrallabor für einen großen Krankenanstalten-Betreiber mit rund 2.000 Quadratmetern. Bernd Bartosek, Geschäftsführer von BARTOSEK Medical zeigt sich erfreut: „Wir sind stets im kontinuierlichen Austausch mit STEUP Realitäten. Ich kenne grundsätzlich keinen Makler der im Gesundheitswesen besser vernetzt ist!“

