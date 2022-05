„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Barbara Karlich und Martin Kušej am 17. Mai in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Talkshow meets Kammerspiel – heißt es diese Woche in „Willkommen Österreich“. Am Dienstag, dem 17. Mai 2022, begrüßen Stermann und Grissemann ab 22.00 Uhr in ORF 1 die Meisterin der Talkshows, Barbara Karlich, sowie den Burgtheater-Intendanten und Theaterregisseur Martin Kušej als Studiogäste. Maschek soufflieren wie immer die wöchentlichen TV-Highlights und Russkaja sorgt für den dramatischen Abgesang. Um 23.00 Uhr geht „DIE.NACHT“ mit einer neuen Folge „Science Busters“ weiter: „Espresso Love“ heißt es bei Martin Puntigam, Florian Freistetter und Helmut Jungwirth. Anschließend gibt es um 23.40 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Eingefleischte Talkshowfans wissen: Seit 1999 läuft die „Barbara Karlich Show“ Montag bis Freitag in ORF 2 – und hält damit den Rekord der am längsten gesendeten Talkshow im deutschen Sprachraum. Die ORF-Talkqueen hat auch bei ihrem vierten Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio Tipps für Stermann und Grissemann parat. Die Burgenländerin spricht mit den immerhin längstdienenden österreichischen Late-Night-Hosts über vergangene Highlights und die vielversprechende Zukunft ihrer Show.

Auch Martin Kušej ist nicht neu im Showgeschäft, wobei er sich eher der Hochkultur verschrieben hat: Der Künstlerische Direktor des Burgtheaters inszeniert mit Vorliebe die klassischen Stoffe. Nun folgt er der Einladung in den Marx Palast, um im Talk über seine Pläne für das renommierte Theaterhaus zu plaudern. Und er verrät, ob Stermann und Grissemann jemals ins Burgtheater-Ensemble aufgenommen werden.

Neue Folgen: „Science Busters – Espresso Love“ um 23.00 Uhr

Kabarettist Martin Puntigam, Dr. Florian Freistetter (Astronomie), Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz) und Universitätshund Woody servieren Wissenswertes über den Kaffee brühwarm: Trinken Aliens ihren Kaffee schwarz oder mit Milch-Straße? Und ergibt wirklich jedes Böhnchen ein Tönchen?

